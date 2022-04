Louane amoureuse de son chéri Florian Rossi : Ils poursuivent leurs vacances de rêve à Los Angeles

Louane a envoyé du rêve via les réseaux sociaux en dévoilant les coulisses de son passage à Coachella ces derniers jours. La jeune femme de 25 ans était accompagnée de son chéri, le compositeur et musicien Florian Rossi, et de quelques copains pour voir performer les nombreuses stars prévues pour cette édition 2022. De Doja Cat à Billie Eilish en passant par Flume, Swedish House Magia ou encore Stromae, le couple s'est mêlé à la foule - parmi laquelle Camille Cerf et son chéri Théo Fleury mais aussi Iris Mittenaere et Diego El Glaoui - pour applaudir les artistes. Mais quand certains n'ont pas attendu pour revenir en France, d'autres, à l'image de Louane et du père de sa fille Esmée, ont voulu prolonger le plaisir.

Les amoureux n'étaient pas seuls à parcourir les moindres recoins de la Californie. Entourés d'une bande d'amis, Louane et Florian Rossi se sont délectés de soirées sur les longues et grandes plages de l'Etat, à jouer aux cartes en observant le coucher du soleil. Ils ont d'ailleurs partagé en story ces instants sur leurs comptes Instagram respectifs (voir diaporama). De quoi créer encore un peu plus de souvenirs dans leur vie de jeunes parents bien remplis.