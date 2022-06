Louane maman louve pour sa fille Esmée : Cette menace "hardcore" pour la protéger

Sa fille, sa bataille. S'il y a une chose qui tient à coeur à Louane, plus que tout le reste, c'est la protection de sa petite fille Esmée, 2 ans. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse ne dévoile jamais, ô grand jamais le visage de son enfant... et jusqu'à présent, les paparazzi qui la suivent respectent vertueusement cette volonté. Il faut dire qu'à de nombreuses reprises, la jeune femme de 25 ans a lancé des alertes.

Le samedi 4 juin 2022, Louane a effectivement rappelé à Eric Dussart, sur RTL, pourquoi elle refusait qu'Esmée subisse la moindre contrariété liée à sa carrière à elle. "J'ai été assez claire sur les réseaux en disant que je ne voudrais jamais qu'on voit le visage de ma fille parce qu'en fait moi j'ai choisi cette vie, elle non, et il n'y a aucune raison qu'elle ait à subir quoi que ce soit à cause de moi, explique-t-elle. Je l'ai tellement dit partout que si demain ça arrive, le procès que je vais leur faire il sera tellement hardcore qu'ils ne peuvent pas se risquer à le faire."

Il est vrai que Louane donne suffisamment de son quotidien à tout le monde sans qu'il soit nécessaire d'en réclamer davantage. L'éducation de sa fille, son amour fou pour Florian Rossi, le début compliqué de leur histoire... elle n'hésite jamais à se dévoiler. "Aujourd'hui, je donne beaucoup de choses de ma vie, les gens savent avec qui je suis, poursuit-elle. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je n'ai pas peur de me cacher. Je suis en paix avec ça. Mais ma fille, elle a rien demandé, alors je serai intransigeante."

Proche des enfants, Louane sera très bientôt aux anges puisqu'elle sera coach dans la saison 8 de l'émission The Voice Kids, sur TF1, auprès de Kendji Girac, Julien Doré et Patrick Fiori. L'entraînement nécessaire pour tenir un tel rôle, elle l'a à la maison puisqu'elle l'avoue : Esmée a "beaucoup de caractère" et elle adore, en ce moment, "pousser les gens"...