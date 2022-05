Louane, sa chanson "méga perso" écrite pour sa fille Esmée : "Je ne pourrai pas t'empêcher d'avoir mal..."

"Certains jours, je me sens très bien dans mes baskets. D'autres, c'est plus dur. Le rapport à son corps est un apprentissage de soi continuel", avait confié Louane dans une récente interview accordée à Marie-Claire. "La maternité m'a permis d'aimer mon corps, bien plus que ce que je l'aimais avant. D'être moins dure avec moi-même, et même de me trouver très forte. Parce qu'il y a quand même un être humain qui est sorti de mon corps ! L'accouchement est un moment si particulier dans la vie", avait-elle également ajouté.

"Ce n'est pas si simple de croiser les miroirs, tu vas parfois pleurer dans le noir, je l'ai vécue mille fois avant toi", chante également Louane dans Secret. "J'ai toujours eu du mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon coeur, c'est que toi tu ne feras pas la même erreur", conclut-elle.

Sa force pour affronter les critiques, Louane la trouve auprès d'Esmée, qui lui offre tout l'amour du monde chaque jour. "Le premier contact avec mon enfant a été incroyable, tout de suite. Et pourtant comme je n'avais pas aimé ma grossesse, j'ai eu ce moment de doute de 'punaise j'espère que je vais l'aimer autant que je pense que je vais l'aimer'. Et je pense que c'est important d'en parler, pour rassurer les autres mamans qui peuvent aussi ressentir ça. C'est aussi une nouvelle forme d'amour que tu ne connais pas avant de le vivre, c'est une énorme claque quand même", avait-elle déclaré la semaine dernière lors d'un entretien avec le magazine Aufeminin.

Autant d'amour qui permet à Louane d'écrire de magnifiques chansons...