Louane droguée au GHB ? Elle réapparaît sur Instagram mais inquiète ses fans

Louane is back ! La jeune femme de 25 ans a fait son retour sur Instagram après deux jours de silence. Et les nouvelles ont l'air plutôt bonnes. Allongée dans l'herbe, en t-shirt blanc, mini-jupe rose et baskets, l'artiste oscille entre sourire et clins d'oeil. En légende, trois coeurs pour envoyer beaucoup d'amour à ses fans. En se dévoilant aussi épanouie sur les réseaux sociaux, Louane s'attendait sûrement à rassurer sa communauté, inquiète pour elle depuis la plainte qu'elle a déposée. Malheureusement, ils sont encore nombreux à se faire du souci.

Dans les commentaires, les internautes ne se sont pas contentés de la bonne figure dont Louane a fait preuve sur les clichés : "Louane, tu vas bien ? Je m'inquiète", "Comment ça va Louane ? Si besoin, je suis là par message", "Tu vas bien ma belle ?", "J'ai entendu parler pour le GHB, j'espère que tu n'as pas été victime de cette m****". La compagne de Florian Rossi n'a pas réagi directement, préférant indiquer dans un second post le début de la tournée des festivals.