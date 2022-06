Louane et son séduisant chéri Florian Rossi : pose complice pour une soirée très stylée

C'est l'amour fou entre eux ! Victime d'une arnaque financière, la belle Louane a pu trouver du réconfort auprès de son chéri, Florian Rossi. En témoigne une photo absolument adorable du couple en marge de la soirée Adidas x Gucci (pour le lancement de la collection inédite) où ils n'étaient pas accompagnés de leur fille Esmée. Un moment de complicité que les amoureux ont tenu à partager avec les followers.

Ils sont jeunes, beaux et ils s'aiment ! En d'autres mots, tout roule pour Louane et Florian qui ont encore fait une apparition remarquée sur le compte Instagram de la jeune femme. C'est dans des tenues à l'effigie d'Adidas que les deux tourtereaux ont enflammé Instagram. La star de La famille Bélier avait opté pour un haut reprenant le motif de la marque à trois bandes en bleu et rouge. Une pièce de la collection Adidas x Gucci. Par-dessus elle portait un blazer simplement posé sur ses épaules. Les tatouages apparents et les bagues de la chanteuse complétaient son look ultra stylé. A ses cotés Florian Rossi avait choisi un simple tee-shirt blanc classique de la marque allemande. Tout sourire, Louane regardait son chéri dans les yeux en faisant le signe de la victoire avec ses doigts tandis que Florian regardait l'objectif. "Mon amour" pouvait-on lire en légende du cliché.