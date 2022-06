Louane victime d'une arnaque à la carte bancaire : "C'est une grosse somme..."

Les arnaques au téléphone, ou sur les réseaux sociaux, sont monnaie courante. Encore davantage pour les célébrités. Louane Emera est, par exemple, habituée à faire la chasse aux faux comptes qui usurpent régulièrement son identité et essayent de soutirer de l'argent à ses fans sur Instagram. Particulièrement vigilante, la compagne de Florian Rossi s'est toutefois faite avoir, récemment, alors que quelqu'un l'appelait en se faisant passer pour son banquier au téléphone.

Je raccroche trop tard, avec l'argent qui est déjà parti...

"Je me suis sentie super con, a-t-elle expliqué le 4 juin 2022 à Eric Dussart sur les ondes de RTL. On m'appelle en me disant qu'il y a une faute sur ma carte bleue, qu'il faut que je valide un truc sur l'appli de la banque. Je commence à faire ce qu'il dit, sauf qu'il ne m'a pas posé ma question secrète et j'ai oublié qu'elle existait. Je fais tout, je me rends compte que c'est bizarre, que l'argent il est pas en train de revenir mais de partir. Je raccroche trop tard, avec l'argent qui est déjà parti..."