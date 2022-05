"Je n'ai pas fait exprès" : Louane amoureuse de Florian Rossi, elle évoque son couple

Comblée serait un adjectif trop faible ! Ce samedi 14 mai, Louane était invitée dans l'émission Une heure avec, présentée sur RFM par Bernard Montiel. L'occasion pour la jeune femme de faire la promotion de sa nouvelle série, Visions, diffusée ce lundi 16 mai sur TF1 en prime time, mais aussi de se confier sur sa vie sentimentale, qui s'apparente à une franche réussite !

Celle qu'on a découvert dans The Voice et qui a explosé dans La famille Bélier file le parfait amour avec Florian Rossi, un chanteur et musicien franco-italien. En 2020, ils ont même accueilli une petite fille, Esmée. Au micro, Louane a ainsi expliqué que son compagnon avait "plein" de qualités mais que sa principale était d'être "capable de [la] supporter" au quotidien. Alors Louane pas facile à vivre ? "Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je n'ai pas fait exprès", s'est justifiée la chanteuse avec humour, avant d'en rajouter une couche sur son compagnon, "il y a des gens autour de nous qui disent qu'il a gagné son entrée au paradis." "Tu es amoureuse", relevait l'animateur.

Un couple amoureux mais qui sait se faire discret également pour préserver son intimité. Aussi, les sorties publiques des tourtereaux se font rares. En avril dernier, Louane et Florian Rossi posaient pour un rare cliché où ils apparaissaient ensemble. Le duo profitait d'un précieux moment de complicité au festival de Coachella, en Californie.