Louane et son chéri, Kendji, Slimane...en deuil et émus : les artistes face à une triste nouvelle

Certains finissent la semaine en beauté. D'autres auront un peu plus de mal. À l'heure où les réunions avec les fans reprennent et où les concerts battent leur plein, notamment grâce au grand retour des festivals aux quatre coins de la France, certains artistes francophones ont l'âme en peine. C'est notamment le cas de Louane, de son compagnon et père de sa fille Esmée, Florian Rossi, mais également de Clara Luciani, Kendji ou encore Slimane.

Tous ont pris la parole dans leur story Instagram (voir diaporama) pour rendre hommage à Gilbert Lederman, pilier de la maison Universal Music Belgique puisque responsable du département francophone. Son travail consistait à repérer de nouveaux artistes et à les promouvoir. Une sorte de deuxième papa que tout le monde regrette : "Une pensée émue pour tes proches Gilbert, toi l'homme de l'ombre qui nous permettait d'être en lumière dans un pays que tu aimais tant. Tu représentais si bien le coeur des Belges... Tu vas nous manquer", a écrit Slimane. Le papa de la petite Esmeralda connaît particulièrement bien la Belgique puisqu'il a occupé le poste de coach dans la version belge de The Voice.

Clara Luciani est elle aussi très affectée par cette disparition. L'interprète de La Grenade a partagé une photo de lui accompagnée d'un message très émouvant : "Au revoir Gilbert. On pense tous fort à toi, à ta famille et à ta famille de coeur, Universal Belgique." Même tristesse du côté de Louane et de son chéri et musicien Florian Rossi.

Les tourtereaux avaient pour habitude de côtoyer Gilbert Lederman. Apprendre sa soudaine disparition a donc fait l'effet d'un choc aux parents de la petite Esmée. Chacun à leur manière, Louane et Florian Rossi lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. La chanteuse a multiplié les émojis coeur noir et brisé, son compagnon s'est contenté des deux mains jointes, mimant le geste d'une prière. Kendji a aussi eu une pensée pour lui : "Merci pour tout Gilbert. Tu vas nous manquer !" Un seul être vous manque...