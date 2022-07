Diaporama : Louane et son chéri, Kendji, Slimane...en deuil et émus : les artistes face à une triste nouvelle

10 / 19

Exclusif - Kendji Girac - Soirée de lancement du magazine Oniriq à l'hôtel Plaza Athénée à Paris. Le magazine Oniriq, nouveau magazine de l'excellence, édité par 360 Business Media, arrive en kiosque. Un nouveau projet initié par D. Busso, CEO de Forbes France, qui souhaite proposer une nouvelle lecture de l'univers du luxe destinée à un lectorat mixte. ONIRIQ, au travers de trois grandes thématiques : Luxe, Art et Voluptés veut rendre hommage et célébrer l'art de vivre, l'excellence et le savoir-faire inégalable de tous les univers du luxe. © Rachid Bellak/Bestimage