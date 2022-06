Slimane : Sa fille Esmeralda déjà au piano ! Adorable duo père-fille en vidéos

Slimane n'aborde plus la vie de la même façon. En fin d'année dernière, un très gros changement sur le plan personnel est venu bousculer ses habitudes quotidiennes : un bébé. C'est sur Instagram en janvier dernier que le binôme de Vitaa annonçait la naissance de son premier enfant, non sans émotion : "Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois, confiait-il. Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis."

Avec beaucoup de force et d'amour, la petite Esmeralda a réussi à s'en sortir ! Le petit bébé qu'elle était a d'ailleurs bien poussé et se tient désormais assise, comme une grande. De quoi rendre très fier l'interprète de Viens on s'aime. Sa fille doit d'ailleurs être bercée très souvent par de la musique puisqu'à son jeune âge (7 mois), Esmeralda a déjà le rythme dans la peau et sur le bout des doigts.

Dans sa story Instagram (voir diaporama), Slimane a dévoilé une séquence trop mignonne entre lui et Esmeralda. Cette dernière, en couche culotte, est assise sur les genoux de Slimane et fait face au piano blanc qu'il possède. Progressivement, la petite fille pose ses mains sur les touches et réussit à produire un son sous les yeux ébahis de son papa chéri. "Elle commence jeune", l'entend-on même dire avant de l'encourager à nouveau à appuyer sur les touches. Un tendre moment d'amour que Slimane multiplie pour le plus grand bonheur de ses fans.

Tous les moyens sont bons pour partager un peu d'amour avec ses abonnés concernant sa fille, à qui Slimane tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il peut lui donner son bain 10 minutes avant de monter sur scène plutôt que de faire des vocalises avec sa complice Vitaa ou s'immortaliser en selfie avec elle face à la mer, toute première fois pour son bébé. Autant dire qu'avant Esmeralda, Slimane n'avait rien...