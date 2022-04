Slimane papa : il dévoile le prénom de sa fille !

Slimane a plusieurs femmes dans sa vie. L'une d'entre elles s'appelle Vitaa et a partagé avec lui de nombreuses joies et victoires sur la scène musicale française. L'autre n'a que quelques mois et jusqu'à ce mercredi 27 avril, personne ne connaissait son prénom. En fin d'année dernière, l'interprète de Viens on s'aime annonçait être devenu papa pour la première fois d'une petite fille dont il a enfin révélé le prénom, après plusieurs mois d'attente pour ses nombreux fans.

Sur son compte Instagram, l'artiste a posté plusieurs clichés sur lesquels il prend la pose avec sa fille le jour de son baptême (voir diaporama). S'il prend soin de cacher son visage, Slimane lève le voile sur un autre de ses secrets : "Je t'aime Esmeralda. Je pensais tout savoir de l'amour puis tu es arrivée..." Les réactions ne se sont pas fait attendre dans les commentaires et tous sont unanimes, Slimane a fait un très bon choix : "Trop mignon Esmeralda", "Plein de bonheur à vous", "Longue et belle vie à Esmeralda", "J'aime trop !"