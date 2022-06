Slimane donne le bain à son bébé en coulisses... 10 minutes avant son concert avec Vitaa [PHOTO] !

On the road again ! Après une petite pause, Slimane et Vitaa reprennent les routes de France pour la dernière partie de leur tournée. Après cela, le duo se séparera, du moins artistiquement parlant. Lors du show du 8 juin, on a pu voir qu'ils ne se déplacent pas en solo puisque leurs enfants respectifs sont de la partie.

Dans la story de son compte Instagram, Slimane a ainsi amusé ses followers en dévoilant une photo de lui dans les coulisses de la salle du Prisme d'Aurillac. On pouvait le voir penché sur une bassine avec sa fille Esmeralda dans les mains, pour lui donner le bain. "Dix minutes avant le show !", a écrit le chanteur et jeune papa âgé de 32 ans, très impliqué dans l'éducation de sa fille. L'artiste, qui se dit fou amoureux de son bébé dont on ne sait pas qui est la maman, a tout de même confiance en son entourage puisqu'on a ensuite vu une autre story sur laquelle sa fille est bercée dans sa poussette par un inconnu.

Et la petite Esmeralda n'est pas le seul bébé du Versus Tour puisque Vitaa a aussi embarqué sa fille Noa. La demoiselle, troisième enfant de la chanteuse, était elle aussi bercée dans une poussette par une nounou de luxe : la jeune chanteuse Sola. Elle aussi membre de l'écurie Indifference Prod, elle fait les premières parties de la tournée du duo. Sur Instagram, Vitaa a également partagé une petite vidéo dans les loges où l'on voit que son bébé et celui de Slimane sont entre de bonnes mains. "Qui a dit que les hommes ne savaient pas s'occuper des bébés ?", demande-t-elle à voix haute.

Slimane et Vitaa doivent poursuivre les représentations du Versus Tour jusqu'en décembre prochain où leur ultime date fera escale sur la scène de Paris La Défense Arena. Les deux artistes ont toutefois fait en sorte d'avoir une véritable coupure estivale en ne programmant aucun show en juillet et août. De quoi leur permettre de profiter des vacances en famille. Quelle direction prendront-ils ? Marrakech ? Dubaï ? Des villes où ils se rendent régulièrement et qu'ils connaissent bien ou une destination nouvelle ? A suivre...