Slimane "de plus en plus amoureux" de sa fille : il s'épanche sur son bonheur avec Esmeralda

De plus en plus amoureux d'elle

Pourtant, ce sont les inquiétudes qui étaient au premier plan, en janvier dernier, au moment de la naissance du bébé. En effet, Esmeralda est née pratiquement deux mois à l'avance, engendrant alors des complications de santé et contraignant Slimane à la laisser à l'hôpital plus longtemps que prévu. "Cela fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi", s'était-il inquiété. Plus de peur que de mal donc pour l'acolyte de Vitaa, puisque tout est rentré dans l'ordre depuis. Le jeune papa peut désormaisprofiter pleinement de sa fille.

"Je suis de plus en plus amoureux d'elle", s'est-il ému face à Nikos Aliagas. "Chaque fois que je change une couche, à chaque fois que je lui donne un biberon, à chaque fois qu'elle me regarde", a t-il poursuivi. Cette naissance a également été un moyen pour l'artiste de comprendre l'état l'inquiétude dans lequel un parent peut se mettre pour son enfant. "Depuis que je suis père, je sais que mon père s'inquiète pour moi", a t-il déclaré, avant d'ajouter que depuis la naissance d'Esmeralda, il a encore plus de "respect" pour ses parents. De jolis mots à l'égard de sa famille.