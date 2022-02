Slimane papa d'un bébé prématuré : épuisé, il révèle devoir surveiller la respiration de sa fille

Papa depuis plusieurs mois d'une petite fille née prématurée, Slimane avait annoncé la naissance de son bébé le 27 janvier 2022 dans une courte vidéo publiée sur Instagram. Inquiet pour sa fille qui avait dû être hospitalisée, le jeune papa de 32 ans a depuis trouvé un précieux accessoire pour veiller sur la santé de son nouveau-né. Une chaussette de la marque Owlet Care qui lui permet de vérifier qu'elle n'est pas en hypoxie mais aussi qu'elle ne souffre pas de tachycardie et que son rythme cardiaque est normal (voir diaporama).

En story, l'interprète du titre Versus a notamment partagé les analyses d'oxygénation de son bébé. "C'est pas un placement produit mais grâce à ça (c'est une sorte de chaussette) je peux suivre la respiration de ma fille et ça sonne si ses battements ne sont pas comme il faut pareil pour son oxygénation" a confié le gagnant de la cinquième saison de l'émission The Voice. Un accessoire médical désormais devenu indispensable pour Slimane, qui semble bien plus tranquille depuis qu'il peut surveiller de près et de manière instantanée la bonne santé sa précieuse petite fille. Épuisé, l'artiste a également donné un conseil à tous les futurs parents : "Petit conseil du jour, à tous ceux qui veulent devenir parents... DORMEZ !"

Pour rappel, Slimane (de son nom complet Slimane Nebchi) est devenu papa d'une petite fille née deux mois avant le terme. Sur Instagram, le chanteur avait dévoilé ses inquiétudes concernant la santé de son premier enfant. "Je ne pensais pas faire cette vidéo. Je vous avoue que j'ai deux sentiments qui se mélangent : je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer et la fois je suis très triste parce que je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois" avait-il confié.

"Si je ne vous en ai pas parlé avant, c'est parce que ça fait vingt-cinq jours que je fais des allers-retours à l'hôpital, et que j'attends seulement que ma fille aille mieux, que j'ai l'oreille posée sur elle pour entendre si elle respire, que j'ai les yeux rivés sur le moniteur pour vérifier qu'elle ne fait pas de tachycardie" ajoutait-il avec appréhension. Avec cette nouvelle chaussette magique, Slimane pourra devenir un véritable ange gardien pour son bout'chou.