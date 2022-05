Slimane, un homme profondément bouleversé : mots forts à sa fille de 4 mois

Il ne touche plus terre ! Alors que Slimane est papa depuis quelques mois, il s'est laissé aller à une magnifique déclaration d'amour adressée à sa fille. "4 mois que tu m'as bouleversé, que tu as changé mon monde et mon coeur à jamais... Je suis plus fort que jamais et en même temps si faible face à tes magnifiques yeux ma fille. Je pourrais fêter chaque mois, années et secondes de ta présence tellement tu es mon plus beau cadeau.. Je t'aime", a déclaré l'interprète d'Avant toi sur une jolie photo de sa fille, qui apparaît en combinaison blanche et le visage caché par emoji sourire avec les yeux en coeur (voir diaporama).

La semaine passée, à l'occasion du traditionnel baptême, le chanteur avait dévoilé le prénom de sa princesse après des mois de cachoterie... Son choix s'est donc porté sur Esmeralda. Un hommage direct à la célèbre Gitane de Notre-Dame de Paris, oeuvre de Victor Hugo adaptée en comédie musicale en 1998. On se souvient par ailleurs que Slimane avait interprété avec succès le titre Belle, tiré de cette même comédie musicale, en 2020 avec Dadju et Maitre Gims.