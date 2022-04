Slimane : Danse et fous rires avec Vitaa au baptême traditionnel de sa fille, "princesse" Esmeralda !

La vie de Slimane a pris un nouveau tournant avec l'arrivée de sa fille. Et celle de son amie Vitaa également lorsque le 10 avril dernier, elle est devenue maman pour la troisième fois après la naissance de sa fille Noa. Deux petites filles qui les comblent de bonheur. Déjà maman de Liham, 10 ans et Adam, 7 ans, Vitaa a décidé de passer des vacances avec toute sa petite tribu à Marrakech. L'occasion pour la chanteuse de se rendre au baptême de la fille de son frère Slimane. En effet, ce mercredi 27 avril, le chanteur révélé par The Voice a donné une grande fête à l'occasion.

Elle s'appelle Esmeralda. C'est l'information que les fans de Slimane attendaient avec impatience et le prénom de sa fille a finalement été révélé lors de ce baptême. Henné, danse, et fous rires étaient au rendez-vous. Vitaa a donc, à en croire les nombreuses vidéos postées lors de l'évènement, passé une très bonne soirée. Et celui qui chante avec elle sur le tube Ça ira était ravi de sa présence à ses côtés pour ce grand jour où il a également pu compter sur le soutien de sa mère et sa soeur, sublimées pour l'occasion. "Le baptême de ma princesse Esmé", a écrit l'amie d'Amel Bent, qui lui a déjà trouvé un joli surnom.

Slimane et Vitaa semblent actuellement sur un petit nuage. Un peu plus de deux semaines après avoir annoncé l'arrivée de son bébé, l'interprète de Je te le donne s'est offert une virée bien méritée à Marrakech. Elle n'a pas manqué de partager quelques photos sur son compte Instagram : une série de clichés d'elle et de son clan prenant place à bord d'un jet privé direction le Maroc. Quant à Slimane, après avoir pendant plusieurs années rempli bien des salles en France, il a décidé depuis quelque temps que sa carrière passait au second plan. Sa priorité c'est Esmé !