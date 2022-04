Vitaa maman : tendre photo avec bébé qui s'offre déjà une (luxueuse) grande première fois...

Bien loin des éventuelles préoccupations ou angoisses concernant l'élection présidentielle 2022 qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, Vitaa s'est envolée en jet privé avec Saïd Boussif pour un voyage improvisé avec son bébé, la petite Noa, née le 10 avril dernier. Confortablement installé dans un porte-bébé Haute-Couture, le nourrisson a pu profiter de son premier vol en jet seulement 14 jours après sa naissance.

Amusée, l'interprète du titre A fleur de toi a même dévoilé la petite plaisanterie que lui avait fait un de ses amis dans leur luxueux vol privé. "Il a mis la ceinture sur la nasse !", confie Vitaa en riant, tout en dévoilant son porte-bébé calé avec une ceinture de sécurité de l'avion (voir diaporama). En story, la populaire chanteuse a également fait une photographie en plein vol avec sa fille Noa, habillée avec un petit body rose et blanc. Elle a reçu de nombreux cadeaux, parfois très chers...

Maman comblée, Vitaa a trois enfants : Adam (né le 24 juillet 2011) et Liham (né le 25 octobre 2014) et Noa (née le 10 avril 2022). Mariée à Hicham Bendaoud, la chanteuse de 39 ans a dévoilé le premier cliché de sa fille à la maternité le 13 avril dernier. "Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits", écrivait-elle en légende d'un cliché où elle apparait avec son bébé dans les bras.

Amoureuse d'Hicham Bendaoud depuis de nombreuses années, Vitaa joue la carte de la discrétion et le couple apparait rarement mais on a pu le voir en 2020 alors qu'il assistait à un match de football opposant le PSG à Montpellier au Parc des Princes. Son mari est devenu directeur musical d'Indifférence Prod au côté de Saïd Boussif, cette maison de disques gère de nombreux artistes comme Amel Bent, Slimane, Gims, Dadju, Camelia Jordana ou Camille Schneyder mais aussi Vitaa elle-même.

Sur Instagram, Saïd Boussif a également partagé des vidéos du jet partagé avec Vitaa dans lequel ils ont embarqué à l'aéroport du Bourget à Paris.