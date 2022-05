The Voice : Une ex-candidate phare enceinte, photo de son baby bump et touchantes confidences

Et le 23 mai dernier, Marina D'Amico s'est de nouveau saisie de son compte Instagram afin d'évoquer l'ascenseur émotionnel qu'elle a vécu avant de découvrir qu'elle était enceinte. "Pour être totalement transparente avec vous, j'essayais depuis quelques mois de tomber enceinte, mais comme beaucoup, à chaque test : négatif. J'en ai donc parlé avec des personnes bienveillantes qui m'ont dit de ne pas me mettre de pression et ça viendra quand ça viendra. Nous étions en plein dans l'aventure The Voice avec Mattéo [l'un de ses élèves qui a participé à l'émission cette année, NDLR], quand j'ai eu des vomissements pendant sa semaine d'épreuve, bien évidemment j'ai mis ça sur le stress. Dans le doute, j'ai fait un test quand je suis rentrée, et négatif", a-t-elle tout d'abord écrit.

Marina d'Amico pensait donc à une fausse alerte et a continué à accompagner Mattéo dans son aventure en étant persuadée qu'elle n'attendait pas un heureux événement. Mais, quelques semaines plus tard, lors des Supercross Battle, elle a constaté un retard de règles d'une semaine. Elle a fini par faire un nouveau test et a demandé à son élève (car elle est coach vocale) de l'ouvrir car elle était trop angoissée pour le faire. "Et c'est là que j'ai vu les deux traits... Panique à bord ! Entre l'excitation et l'appréhension, le premier réflexe a été de montrer le test, et d'appeler Caroline [Costa, NDLR, finaliste de The Voice 2022]. Elle est venue, en urgence, et c'est là que j'ai explosé en pleurs. 'Tu as la vie en toi ma chérie, tu t'en rends compte ? Tu vas être maman !'. Ces mots m'ont fait tellement de bien, et sont tellement inhabituels dans mon quotidien que je n'ai pas pu me retenir ! Bien évidemment, Matteo était aussi content, futur Tonton ! Je suis rentrée le jour même l'annoncer au papa qui lui était tout aussi heureux ! Maintenant le compte à rebours est lancé ! Quand on me demande si je suis prête, j'ai juste envie de répondre que je ne suis pas prête, mais que j'ai hâte d'apprendre à connaître ce petit être", a-t-elle conclu.