Koh-Lanta : Une aventurière et femme de footballeur enceinte, grande annonce en images !

La famille Koh-Lanta s'agrandit ! Sur les réseaux sociaux, une ancienne candidate annonce être enceinte de son deuxième enfant. Il s'agit de la belle Marylou Sidibe, déjà maman d'une adorable petite fille prénommée Maliya (3 ans) née de ses amours avec son époux le footballeur Moussa Sissoko. C'est sur Instagram que l'ancienne aventurière vue en 2012 dans le jeu de survie de TF1 partage son bonheur lundi 23 mai 2022.

Marylou Sidibé prend la pose en brassière et legging de sport orange moulant son joli ventre bien arrondi. "Surprise ! Ce que je vous ai caché, écrit-elle en légende. Comme vous le savez pour certaines je n'ai pas aimé ma première grossesse... et je n'ai pas honte de le dire ! Placenta praevia, césarienne, évanouissement, malade, et j'en passe... J'ai vraiment SUBI cette période et je crois qu'on est beaucoup à la vivre comme ça, non ? Au point où je n'avais plus envie de recommencer..." Et de poursuivre : "Et oui je vous ai pris pour des menteuses quand vous me disiez que toutes les grossesses étaient différentes... MAIS vous aviez raison les gars !"

Après cette première expérience, celle qui a fait accoucher Awa Diallo Cissé, l'épouse du footballeur Papiss Demba Cissé, découvre "qu'il y a encore pas mal de choses qu'on ignore" et s'est formée "à des méthodes qui permettent de vraiment mieux vivre cette période". Forte de son expérience, Marylou Sidibé entend bien révéler tous les secrets autour de la grossesse. "Là j'ai trouvé ma recette, mon perfect combo et je vais vous les partager sur @maydi_fr pour que vous puissiez aussi vivre une grossesse plus chill, relax, tout bénéf en vous sentant mieux dans votre corps et dans votre tête pendant ces 9 mois, mais que ce soit aussi (et surtout) utile pour l'après !", indique-t-elle.