Koh-Lanta : Une ex-candidate aide une femme de footballeur à accoucher, l'incroyable aventure !

En participant à Koh-Lanta, les candidats passent des moments difficiles. La faim, la fatigue, la survie... L'aventure est belle mais loin d'être simple. L'une des stars du jeu de TF1 vient de vivre une expérience tout autant bouleversante. En effet, Marylou Sidibé, révélée dans Koh-Lanta Malaisie en 2012 et également connue comme la compagne de l'international français et joueur de Tottenham Moussa Sissoko, vient d'aider une autre femme de footballeur à donner naissance à son bébé.

Marylou Sidibé (Koh-Lanta) "birth partner" d'une femme de footballeur

C'est une aventure incroyable à laquelle Marylou Sidibé a elle-même du mal à croire ! "Tout à l'heure j'étais chez moi, ma fille était à la sieste. Je me suis dit : 'Ah, j'ai un petit moment pour moi, je vais regarder Mariés au premier regard. Et là... Une copine qui est enceinte et qui habite en Angleterre m'appelle. Son mari est footballeur et elle me dit qu'il est en match, que l'accouchement c'est maintenant et que je dois la rejoindre à l'hôpital car elle m'a choisie comme 'birth partner'", raconte la jolie brune jeudi 29 avril 2021 en story sur Instagram.

Elle fonce au Portland Hospital de Londres, où Meghan Markle a également accouché. "Demain, on va à la guerre, c'est le combat", lâche-t-elle dans la chambre de son amie dont l'identité n'avait, à ce moment, pas été révélée. Au lendemain matin, le duo s'offre un petit-déjeuner de rêve avec oeufs brouillés et avocado toasts. "L'épreuve de confort avant l'épreuve des poteaux", ironise la maman de la petite Maliya (2 ans).

Papiss Demba Cissé heureux papa d'un petit garçon

Finalement, après plusieurs péripéties, la femme de footballeur a donné naissance à son bébé. Durant le travail, Marylou Sidibé a été d'un soutien sans faille et a même "regardé en bas, alors que la sage-femme disait de ne pas le faire". Le bébé va bien, son amie aussi. Et son identité a enfin été annoncée ! Il s'agit d'Awa Diallo Cissé, l'épouse de Papiss Demba Cissé, international sénégalais évoluant au poste d'attaquant au Fenerbahçe SK. Impossible de faire le déplacement en temps et en heure depuis la Turquie vers l'Angleterre, où sa femme est visiblement restée vivre...

Alors que le sexe du bébé et son prénom étaient gardés secrets, Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité mariée au joueur de foot de Manchester United Anthony Martial, vend la mèche. En story sur Instagram, elle célèbre l'anniversaire d'Awa Diallo Cissé. Les 30 ans de la jeune maman tombent deux jours après l'arrivée de son bébé... qui est un petit garçon prénommé Imran-Oumar, comme vu sur les ballons de décoration de l'événement.

Toutes nos félicitations à Papiss Demba Cissé et Awa Diallo Cissé pour l'arrivée de leur bébé.