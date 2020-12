Marylou (Koh-Lanta) et Moussa Sissoko en couple : révélations sur leur très ancienne relation

Ils se connaissent depuis de très longues années et leur histoire d'amour est très discrète. Marylou Sidibe, candidate de Koh-Lanta Malaisie en 2012 et Moussa Sissoko, footballeur qui évolue au poste de milieu de terrain à Tottenham Hotspur, lequel avec l'équipe de France a participé à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016, sont en couple. Ils sont même les parents d'une petite Maliya (2 ans).

Sur Instagram, le 27 décembre 2020, l'ex-star de Koh-Lanta au corps de rêve a posté des photos inédites et rares du début de leur histoire. Elle a notamment dévoilé la première photo prise d'eux en tant que couple et comme on peut le voir, ils étaient bien jeunes ! Il faut dire que comme l'a révélé ensuite l'ancienne naufragée de TF1, ils se connaissent depuis 2005, soit plus de seize ans. Une amitié qui a évolué en relation amoureuse ? Marylou ne l'a pas précisé mais il semblerait que ce soit le cas. D'après Wikipédia, ils seraient en couple depuis "seulement" 2014. Une date qui tient la route puisque Moussa Sissoko est papa d'un petit garçon, Kaïs (8 ans), né d'une précédente relation.

Il y a quelques semaines, Marylou avait révélé en story du même réseau social que son beau footballeur et elle avaient fréquenté le même établissement, lequel avait pour particularité d'accueillir de grands espoirs du sport. Tout a peut-être commencé entre eux sur les bancs de l'école avant que la vie ne les sépare...

Dimanche, la compagne de Moussa Sissoko a aussi dévoilé sa photo préférée de leur couple et une autre qui résume leur amour "avec un grand A". Deux clichés du couple assez hot, pris en vacances au bord de la mer. Les amoureux sont collés-serrés et se font des mamours sur la plage.