Marylou (Koh-Lanta) et Moussa Sissoko mariés : premières photos de leur union !

C'est une grande nouvelle que vient d'annoncer une ancienne candidate de Koh-Lanta, sur son compte Instagram. Ce lundi 15 novembre 2021, la jeune femme en question a révélé que son cher et tendre et elle venaient de passer un nouveau cap dans leur relation.

Les abonnés de Marylou Sidibé, révélée dans Koh-Lanta Malaisie en 2012, ont eu une belle surprise cet après-midi. En parcourant leur fil d'actualité, ils sont tombés sur un diaporama photos de la jeune femme vêtue d'une sublime robe moulante blanche et dorée au niveau du décolleté et des épaules. Ses cheveux bouclés étaient en partie cachés par un beau voile transparent. Et son sourire en disait long sur son bonheur. A ses côtés, le footballeur Moussa Sissoko porte des baskets et un pantalon blanc. Son haut est quant à lui blanc et doré, pour être assorti... à la femme qu'il venait d'épouser. Car oui, le couple s'est dit oui comme l'ancienne aventurière de TF1 l'a précisé en légende : "Mrs & Mr S."