"Ma douleur ne s'écrit pas" : Mélanie Da Cruz annonce sa rupture avec Anthony Martial

Nouveau coup dur pour Mélanie Da Cruz. Le mercredi 30 mars 2022, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 9, en 2015) a fait une terrible annonce sur son fil d'actualité Instagram. Anthony Martial et elle ne forment plus un couple.

Des rumeurs ont à de nombreuses fois couru sur une possible rupture entre les parents de Swann (4 ans). Mais Mélanie Da Cruz l'a toujours assuré, si cela se produisait un jour, c'est elle qui prendrait la parole et non la presse ou les blogueurs. Ce jour est malheureusement arrivé puisqu'hier soir, la jeune femme de 30 ans a souhaité briser le silence pour expliquer que le footballeur du Séville FC et elle ne formaient plus un couple.

"Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir... Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée... mais pour le bonheur et l'avenir de chacun je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui' je pensais pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffit. Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Néanmoins notre priorité est et restera le bien être de Swan", peut-on lire en légende d'une photo en noir et blanc de la mère de famille, en robe de mariée.