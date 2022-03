"J'ai encore fait une fausse couche..." : Mélanie Da Cruz annoncée enceinte, elle brise le silence

Elle en a fait du chemin depuis sa participation à Secret Story (saison 9, en 2015). Mélanie Da Cruz est désormais influenceuse, femme du footballeur Anthony Martial et maman d'un adorable petit Swan (3 ans), fruit de ses amours avec son compagnon. Le couple ne cache pas son souhait d'agrandir la famille. Et c'est la porte ouverte aux nombreux commentaires sur une éventuelle seconde grossesse de la jolie blonde... Certains estiment qu'elle a pris du ventre, d'autres surveillent ce qu'elle mange ou boit afin d'y trouver de potentiels indices. Des mots durs à accepter, surtout qu'elle vient de perdre un bébé...

Dimanche 27 mars 2022, Mélanie Da Cruz se saisit de son compte Snapchat afin de pousser un coup de gueule face aux commentaires l'annonçant enceinte. "Je ne sais pas quoi dire, lâche-t-elle. J'ai le droit d'avoir de la graisse comme tout le monde. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Par contre, on n'a pas le droit de m'inventer une grossesse toutes les deux minutes, que je sois un personnage public ou non." Et de préciser : "Quand j'étais enceinte de Swan, vous ne l'avez pas su avant trois mois et demi, quatre mois. Et encore, vous l'avez su aussi tôt parce que j'avais fait une erreur en postant une photo de montre, au lieu de l'envoyer en privé à mes amis."

Ces followers qui la croient enceinte et le font savoir, elle n'a qu'une envie : "les insulter". "Pour la simple et bonne raison que vous avez beaucoup de légèreté à inventer des grossesses, envoyer des félicitations alors que personne ne vous a rien annoncé du tout", s'agace-t-elle. Et de faire une triste révélation : "Je vais donc le dire légèrement également : il y a trois semaines j'ai encore fait une fausse couche." Très énervée, celle qui a quitté Manchester pour Séville en Espagne, où joue son amoureux Anthony Martial, regrette "un gros manque d'éducation". "Vous ne savez pas si je ne suis pas atteinte de thyroïde, que je ne souffre pas d'endométriose ou que j'ai le ventre gonflé tout simplement, ajoute-t-elle. Il n'y aura aucune compassion ni aucune compréhension parce que je ne suis pas en train de pleurer devant vous."

Mélanie Da Cruz regrette d'"en être réduite à ne pas pouvoir faire son deuil correctement parce que des p*tasses [la] harcèlent au quotidien et [lui] inventent une grossesse". Surtout qu'elle a déjà fait savoir publiquement avoir vécu une grossesse extra-utérine qui l'a traumatisée quelques semaines plus tôt...