Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Nouvelle vie au soleil... et grosse baisse de salaire !

Direction l'Espagne pour Mélanie Da Cruz ! Et il ne s'agit pas de vacances pour l'ancienne candidate de télé-réalité et sa petite famille. En effet, son mari Anthony Martial a été prêté par son club, Manchester United, au FC Séville. C'est une nouvelle vie qui débute sous le soleil espagnol pour le couple et leur adorable petit garçon Swann (3 ans). Sur les réseaux sociaux, la jolie blonde de 30 ans se livre sur ce quotidien loin de l'Angleterre.

Sur Instagram ce mardi 8 février 2022, Mélanie Da Cruz propose à ses fidèles abonnés une session questions/réponses en story. Sans surprise, les questions tournent autour du déménagement de la famille en Espagne. "Si on était allé en Antarctique ça aurait été un peu plus difficile. Là on est dans un bel endroit, au top. C'est une belle ville avec un bon climat. Donc ce n'est pas trop difficile. Je craignais plus pour Swann mais il est bien finalement", indique la jeune maman. Et de préciser que "tout s'est bien passé" pour son fils qui a découvert sa nouvelle école qu'il a "beaucoup aimée".

Le plus dur pour Mélanie Da Cruz reste finalement de quitter son train-train. "Mes habitudes à Manchester vont me manquer", avoue-t-elle. Et puis, s'éloigner de ses copines femmes de footballeurs elles aussi n'est pas chose aisée. "Laisser mes copines, c'est vraiment très dur. Après on est déjà un peu habitués parce qu'il y en a déjà trois qui sont parties, déclare-t-elle en faisant référence notamment à Camille Schneiderlin, femme de Morgan Schneiderlin qui joue désormais à l'OGC Nice. Elles ont quitté Manchester du coup ça a été un peu l'avant-goût. Là je laisse d'autres copines. Ça m'embête vraiment mais on va se revoir quand même. Il ne faut pas s'emballer. Ce n'est qu'un prêt, il se peut que l'an prochain on soit réunies toutes ensemble."

Commencer une nouvelle vie, au moins pour une saison, à Séville loin de Manchester implique un autre sacrifice. Financier, cette fois. Le footballeur a en effet accepté un gros sacrifice financier pour rejoindre le club andalous. D'après la presse spécialisée, Anthony Martial touchera un salaire compris entre 5 et 6 millions d'euros jusqu'en juin 2022, soit bien moins que les 10 millions initialement annoncé pour ces six mois. En bref, la star du ballon rond a consenti à baisser de moitié (ou presque) son salaire pour cette période ! Une baisse de revenus significative pour le footballeur qui verse également une pension à son ex-compagne Samantha, mère de sa fille aînée Peyton...