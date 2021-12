Mélanie Da Cruz : Son fils Swan transporté en urgence à l'hôpital, "il respirait mal"

Le 12 décembre 2021 était décidemment une journée difficile pour deux mamans bien connues du grand public. Jesta Hillmann a révélé que son fils Adriann (10 mois) avait "pissé le sang" après s'être cogné contre leur canapé. Et ce lundi 13 décembre, c'était au tour de Mélanie Da Cruz de révéler que la nuit avait été difficile.

C'est au naturel et pas préparée que la compagne d'Anthony Martial est apparue sur Snapchat, en fin d'après-midi. La jeune femme de 30 ans a révélé que tôt ce matin, elle avait dû se rendre aux urgences pour son fils Swan, âgé de 3 ans. "Nuit compliquée. On est allés aux urgences à 6 heures du matin. Swann m'a refait des croups. Vous savez ce sont les trucs dans la gorge qui font que votre enfant ne peut plus ou moins pas respirer. Et là c'était vraiment fort et sans aucune raison parce qu'il n'avait pas le nez qui coule ni autre, donc je ne pouvais même pas prévoir ça", a tout d'abord confié la candidate de Secret Story 9 (2015).

Mélanie Da Cruz a ensuite expliqué qu'en couchant son petit garçon, "il allait très bien". Son état de santé s'est dégradé dans la nuit. "Il a fait une crise. Tellement il respirait mal, j'avais l'impression qu'il faisait de l'asthme. Donc j'ai paniqué complet. J'ai été aux urgences. Ce matin ça va mieux, mais j'entends qu'il a toujours des difficultés", a-t-elle poursuivi.

Bien que ses voies respiratoires soient dégagées, la jeune maman préférait consulter un médecin dans l'après-midi afin de s'assurer que Swan ne referait pas une crise une fois le soleil couché. "Je sais que ça arrive à plusieurs enfants, mais les récurrences, ça commence à bien faire. En plus il me l'avait déjà fait avant, mais là j'ai trouvé que c'était plus impressionnant", a conclu la businesswoman, créatrice de la marque de chaussures Sy and Me. Espérons donc pour elle que la nuit sera bien meilleure. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles à ses abonnés, toujours présents pour la soutenir.