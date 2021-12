Jesta Hillmann paniquée face à son fils Adriann qui "pissait le sang" : "On a évité le pire"

Grosse frayeur pour Jesta Hillmann et son époux Benoît Assadi, dimanche 12 décembre 2021. Alors qu'ils étaient chez eux, avec le papa du gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) notamment, les jeunes parents ont vu leur petit dernier Adriann saigner abondamment. Une mésaventure que la jeune femme de 29 ans a racontée en story Instagram.

Adriann a eu un "cadeau" un peu particulier pour ses dix mois. Son canapé a souhaité marquer le coup pour l'occasion et l'a donc attiré vers lui. Résultat : une grosse blessure pour le frère de Juliann (2 ans). C'est avec un pansement au niveau de l'arcade que l'adorable blondinet est apparu dans les vidéos dévoilées par la candidate de Mamans & Célèbres(TFX). Cette dernière a donc expliqué à ses abonnés ce qu'il s'était passé un peu plus tôt. "On a échappé au pire. Adriann que vous voyez là s'est ouvert l'arcade. Contre le canapé, ici. Il a énormément saigné", a confié la belle Jesta tout en filmant son fils. Et en légende, elle a précisé : "Je rigole mais on a eu très très peur. On se voyait partir aux urgences et finalement ça s'est arrêté de saigner."

Jesta Hillmann a poursuivi en expliquant que les enfants pouvaient faire de belles frayeurs aux parents. "Je vous avoue que quand ça pissait le sang, je n'ai pas réussi à regarder. Je me suis cachée les yeux et Benoit a géré les choses", a-t-elle conclu.

Plus de peur que de mal heureusement. Adriann semblait aller bien mieux après son incident. C'est dans les bras de l'un de ses grands-pères qu'il était sur les vidéos. Et il a reçu de nombreux câlins ainsi que des bisous, le plus beau des cadeaux.

Comme un malheur n'arrive jamais seul, Jesta a confié ce lundi 13 décembre 2021 qu'elle était tombée malade. Elle a attrapé un rhume ainsi qu'une angine. Même si elle était "au bout de [sa] vie", elle devait poncer ses escaliers dans le but de les repeindre. Mieux valait s'armer de courage donc.