Mélanie Da Cruz enceinte de son 2e enfant ? Une photo intrigue, elle s'énerve !

Ces derniers jours, Mélanie Da Cruz a profité de vacances à Mykonos avec son amoureux Anthony Martial et des amis. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story (saison 9, en 2015) partage quelques photos de ces vacances de rêve en Grèce. Et alors qu'elle s'est affichée en maillot de bain, la belle blonde a dû faire face, une nouvelle fois, aux rumeurs de grossesse. Sur Snapchat mardi 29 juin 2021, elle répond et s'agace.

Alors qu'elle est de nouveau annoncée enceinte, Mélanie Da Cruz ne mâche plus ses mots. La maman du petit Swan (bientôt 3 ans), né de ses amours avec son époux le footballeur Anthony Martial, s'explique alors sur cette photo en bikini. "Donc apparemment, même sur cette photo, on me demande s'il y a le petit frère ou la petite soeur de Swan dans mon ventre. Vous commencez à m'écoeurer et je pèse mes mots !", lâche-t-elle.

Et de poursuivre, visiblement toujours agacée : "Vous ne savez absolument pas ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Alors commencez à vous occuper de vos ventres à vous. Je vais arrêter les politesses, parce que quand on parle un français poli, visiblement ça ne permet pas de rester à sa place. Et ne commencez pas avec vos 'ça partait d'un bon sentiment' ! Les bons sentiments, c'est quand on réfléchit avant de se permettre de féliciter quelqu'un pour une grossesse."

Ce n'est pas la première fois que la jolie Mélanie Da Cruz est annoncée enceinte. Depuis la naissance du petit Swan en juillet 2018, la belle n'a cessé de nier. Fin mars dernier déjà, la starlette du petit écran vue dans Les Marseillais VS Le Reste du monde en 2021 évoquait cette grossesse tant attendue par ses followers. "Quand tu perds du poids t'as une maladie, t'es anorexique, et quand tu prends du poids tu attends un bébé... Savez-vous qu'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont le ventre constamment gonflé ? C'est juste un exemple, moi j'ai juste pris de la graisse, avait-elle lâché. mais rendez-vous bien compte, imaginez demain je suis atteinte d'endométriose, que je n'ai pas envie d'en parler et ben vous vous venez sous mes photos et me dites : 'Bidou en vue !'"

Rappelons que si pour l'heure Swan n'a pas de petite soeur ni de petite frère, il a déjà une grande soeur. En effet, Anthony Martial est le papa de la jeune Peyton (6 ans), fruit de ses amours avec son ex-compagne Samantha Jacquelinet.