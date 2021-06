Mélanie Da Cruz, maman "dépassée" par son fils Swan : "Je ne sers plus à rien..."

Fin juillet 2018, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial célébraient un grand jour, celui de la naissance de leur premier enfant ensemble, l'adorable Swan. Aujourd'hui âgé de 2 ans et demi, le petit garçon a bien grandi... à tel point qu'il n'a presque plus besoin de l'aide de sa maman ! Un coup dur pour la candidate de télé-réalité, comme elle le partage sur Snapchat mercredi 16 juin 2021.

Après un débrief des matchs Hongrie-Portugal (0-3) et France-Allemagne (1-0) dans le cadre de l'Euro 2020, compétition que son mari footballeur ne dispute malheureusement pas, la jolie blonde annonce une nouvelle à ses followers. "Petite nouveauté dans ma vie : Swan va aux toilettes tout seul, sans me prévenir. Et maintenant il fait pipi debout", lance Mélanie Da Cruz.

Un grand pas pour Swan, mais "un pincement au coeur" pour la jeune maman. "Mon fils va avoir 3 ans. Je suis dépassée. Il va aux toilettes, il se met debout... En fait, je ne sers plus à rien, c'est clair, net et précis", poursuit-elle, tout de même fière du développement de son grand bébé. Et d'ajouter : "Voilà, maman à mettre à la poubelle, finito !"

Mélanie Da Cruz et Anthony Martial, bientôt un deuxième bébé ?

Mais que la jolie blonde révélée dans la neuvième saison de Secret Story en 2015 puis aperçue plus récemment dans Les Marseillais VS Le Reste du monde ne s'inquiète pas. Swan aura besoin d'elle pour passer bien d'autres étapes de sa vie d'enfant, d'adolescent et même d'adulte.

Rappelons que Mélanie Da Cruz et son amoureux Anthony Martial ont un seul enfant ensemble. Mais avant la naissance de Swan, le footballeur était déjà papa d'une petite fille prénommée Peyton et née en 2015 de ses amours avec son ex-compagne Samantha Jacquelinet. Aussi, la famille pourrait bien s'agrandir prochainement... En effet, des internautes soupçonnent depuis plusieurs mois Mélanie Da Cruz d'être enceinte de son deuxième enfant. La belle a démenti une éventuelle grossesse, évoquant une prise de poids, mais n'a pas fermé la porte à l'idée d'avoir un deuxième bébé. Affaire à suivre donc !