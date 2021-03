Mélanie Da Cruz enceinte de son 2e enfant ? Mise au point, très agacée, sans équivoque

Mélanie Da Cruz a décidé de ne plus laisser les mauvaises langues parler à son sujet. Lassée par les rumeurs de grossesse qui circulent sur la Toile, l'épouse d'Anthony Martial a tenu à mettre les choses au clair : non, elle n'attend pas un nouvel enfant.

"Ça commence vraiment à bien faire. Je viens de poster une photo en maillot de bain et plein de gens disent ': Ah bidou en vue, prochain bébé, etc...'. Alors, il y a des personnes qui le font parce que ça leur plairait beaucoup, elles seraient contentes, mais il y en a d'autres qui le font pour faire suer le monde. Si demain j'attendais un bébé, je ne prendrai pas de photo en maillot de bain, je ne montrerai aucunement ma grossesse, je ne chercherai pas justement à ce qu'on se doute de ma grossesse avant même que je l'annonce", a-t-elle rectifié, passablement agacée, sur Snapchat lundi 29 mars 2021.

Et pour elle de dénoncer les diktats de la minceur : "On est dans une société, lorsque tu as une prise de poids ou une perte de poids, c'est une catastrophe ! Quand tu perds du poids t'as une maladie, t'es anorexique, et quand tu prends du poids tu attends un bébé... Savez-vous qu'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont le ventre constamment gonflé ? C'est juste un exemple, moi j'ai juste pris de la graisse mais rendez-vous bien compte, imaginez demain je suis atteinte d'endométriose, que je n'ai pas envie d'en parler et ben vous vous venez sous mes photos et me dites : 'Bidou en vue !'"

Pour conclure, la maman de Swan (2 ans et demi) a expliqué assumer entièrement ses kilos en plus. "Ça fait quelques mois maintenant qu'on m'invente une grossesse, au mois de janvier j'étais déjà à quelques mois apparemment ! C'est très épuisant, j'ai juste grossi, j'en suis très heureuse et je continue de bouffer mes frites, je suis très heureuse dans mon corps, je n'ai pas de problème, je prends de la graisse de partout je suis grave contente !", a-t-elle confié, invitant les internautes à faire preuve davantage de tact. Histoire de bien faire passer le message, Mélanie Da Cruz a posté d'autres photos d'elle en maillot de bain dans la foulée avec le message sans équivoque : "Laissez moi grossir en paix, gracias." À bon entendeur.