Mélanie Da Cruz au plus mal, Anthony Martial snobé pour l'Euro 2021 : "Ça met un coup..."

Mercredi 19 mai 2021, Didier Deschamps a annoncé la liste des 26 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs de la France à l'Euro 2020 (du 11 juin au 11 juillet). Grosse surprise avec le retour de Karim Benzema, absent depuis cinq ans, mais aussi avec la non-sélection d'Anthony Martial. L'attaquant de Manchester United, blessé au genou, n'a pas été appelé. S'il reste silencieux, sa femme Mélanie Da Cruz prend la parole sur Snapchat afin de témoigner sa peine.

Pas une trace de la candidate de télé-réalité sur Snapchat toute la journée du mercredi 19 mai. Étrange de la part de la jeune femme d'ordinaire très active sur les réseaux sociaux. Mais cette mise en retrait s'explique. "Je n'ai pas été très active ces deux derniers jours. Rien de grave, j'avais juste des petits examens et analyses à faire. J'ai de grosses migraines, j'avais la tête qui tourne. Je n'avais vraiment rien d'intéressant à partager", lance-t-elle le soir venu.

Mais la vraie raison est bien plus profonde : Mélanie Da Cruz et son amoureux Anthony Martial, parents du petit Swan (2 ans), n'ont pas le moral... "En plus de cela, forcément, hier vers midi nous avons appris qu'Anthony ne serait pas en sélection. Il a parlé avec le coach avant l'annonce. Ça m'a mis un coup en plus au moral, même s'il y a pire dans la vie... Ce n'est pas facile de voir quelqu'un qui se bat pour revenir et qu'au final ça se passe comme ça, regrette la jolie blonde. Bien évidemment c'est un choix totalement respectable. Il y a plein de gens qui n'ont pas trop compris, nous avons reçu des messages dans tous les sens. Sachez que le coach a été bienveillant avec Anthony. Mais ça n'empêche pas que c'est dur. Ce n'est jamais facile de voir la personne avec qui tu es mal et déçue, après comme d'habitude il essaye de faire comme si ce n'était pas grave... Quand t'es au premier plan, ça te touche."

Et de poursuivre : "Il y aura des moments meilleurs. Voilà pourquoi je n'étais pas trop là. J'ai préféré m'occuper de ma famille, je n'avais pas très envie de snaper." Enfin, elle partage une belle photo de son amoureux footballeur portant le maillot de l'équipe de France et lui adresse tout son soutien. "Fière. Le combat que tu as mené ces deux derniers mois était juste incroyable, pas un seul jour off. Je t'aime my best", peut-on lire.

Rappelons que de son côté, Didier Deschamps a expliqué la non-sélection d'Anthony Martial en conférence de presse. "Un joueur était censé pouvoir être là, c'est Martial. Mais il n'est pas disponible. Il a des soucis physiques, comme d'autres joueurs ont pu en avoir", a-t-il déclaré.