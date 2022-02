Mélanie Da Cruz séparée d'Anthony Martial ? Elle fait une "grosse erreur" et s'explique

En 2015, la vie de Mélanie Da Cruz a été bouleversée. Cette année-là, elle se faisait connaitre du grand public en participant à la saison 9 de Secret Story. Depuis, la jolie blonde est devenue une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux. Et encore plus depuis qu'elle fréquente Anthony Martial. Avec le footballeur international, Mélanie Da Cruz s'est même mariée et a eu un enfant, l'adorable Swan (3 ans). Si elle se veut très active sur la Toile, la jolie blonde est en revanche beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de son couple. Résultat, elle doit souvent faire face aux rumeurs les plus folles. Récemment, les internautes se sont d'ailleurs persuadés qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre elle et Anthony Martial et qu'ils seraient séparés.

Agacée par ces bruits de couloirs infondés, la jeune femme a pris la parole pour mettre les choses au clair mardi 8 février 2022 en story Instagram. "Je pensais qu'avec le temps, les gens comprendraient un peu comment je fonctionne mais en fait pas du tout. Donc, pour la question 't'es toujours avec ton mari ?', je vais répondre en disant que ce n'est vraiment pas de ma faute si c'est plus facile de croire des gens qui n'ont rien à faire, qui spéculent, qui inventent des choses et qui n'ont aucune source pour ce qu'ils racontent. Mais, ne vous inquiétez pas, si un jour j'ai un truc à dire, je le dirai. Et c'est moi qui le dirai, personne d'autre. Mais là franchement, vous êtes à côté de la plaque !", a-t-elle déclaré.

C'est parti d'un 'unfollow'

Mélanie Da Cruz reconnaît toutefois avoir contribué à semer le doute dans l'esprit des internautes en se désabonnant des réseaux sociaux de son mari il y a quelques mois. Un acte qui n'est pas passé inaperçu et sur lequel elle s'explique aujourd'hui. "C'est parti d'un 'unfollow' que j'ai fait mais qui n'a rien à voir. Je me faisais harceler et je pensais que ça allait me simplifier la vie, qu'on allait arrêter de me taguer, de me questionner par rapport aux transferts, au mercato, etc... S'il part ou s'il ne part pas du tout. Je me fais harceler. Alors, je pensais que j'aurais la paix mais ça a empiré les choses. Donc, grosse erreur de ma part", a-t-elle confié. Et pour elle de rassurer : "Mais ne vous inquiétez pas, si demain il y a quoi que ce soit, je vais le dire, il n'y a aucun problème. On m'a même dit 't'as enlevé ta bague'. Mais je ne l'ai pas enlevé ! On m'invente des trucs. Donc la question n'a pas lieu d'être."

Tout semble même aller pour le mieux entre Mélanie et Anthony Martial. Le couple vient d'emménager à Séville pour la carrière professionnelle du sportif. Ce dernier a été prêté au club espagnol pour quelques mois. Ce qui lui a valu de faire un gros effort financier...