Secret Story : Une ex-candidate enceinte de son 1er enfant, photo et belles déclarations

En 2016, les téléspectateurs de TF1 et NT1 (ancien nom de TFX) ont pu découvrir la dixième saison de Secret Story (remportée par Julien Geloën). Au casting notamment, Bastien Grimal qui a marqué les esprits avec son côté stratège et son histoire d'amour avec Mélanie Dedigama. Son ancienne idylle avait été quelque peu perturbée par l'arrivée de Rachel Mouyal, une actrice qui devait se mettre dans la peau de Mel, une (fausse) ex de l'habitant de la Maison des Secrets. Depuis, la jeune femme a fait du chemin tant professionnellement que personnellement. Elle a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle sur Instagram, le 24 mai 2022.

La comédienne, qui tenait le rôle d'Eva dans Les Mystères de l'amour (TMC) ou celui de Sandra dans Influences (NRJ12) a révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec un certain Alex Lebrun. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle elle apparaît en combinaison couleur taupe moulante. L'une de ses mains est posée sur son ventre déjà bien arrondi, tandis que l'autre maintient une échographie. Son grand sourire en dit long sur son bonheur, tout comme celui de son compagnon qui affiche la même mine réjouie et qui pose à ses côtés.

"Les braises laissées par d'anciennes passions, tôt ou tard se ranimeront. 10 ans après je te retrouve @rachelmouyaloff toujours aussi belle, généreuse et passionnée et je suis heureux de partager cette formidable aventure avec toi, car dans quelques mois notre bébé arrivera ! Il va falloir faire des efforts chaque jour mais je suis prêt à les faire parce que je suis amoureux de toi. Et je te veux chaque jour, près de moi. Toi et moi, pour toujours", peut-on lire en légende de la publication partagée par Rachel Mouyal et Alex Lebrun.