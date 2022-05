Slimane papa : Ému par une grande première avec sa fille Esmeralda, nouvelles images émouvantes !

À 32 ans, Slimane a connu le plus grand des bonheurs. Le chanteur révélé dans The Voice en 2016 est devenu papa d'une petite fille, son premier enfant. Il avait créé la surprise en annonçant la bonne nouvelle au mois de janvier dernier, révélant au passage avec émotion que son bébé était né prématurément et se trouvait donc hospitalisé.

Heureusement, cette période difficile a depuis laissé place à un quotidien exceptionnel et rempli de premières fois. Inséparable de celle qui porte le doux prénom d'Esmeralda, Slimane l'emmène partout avec lui et dimanche 8 mai 2022, il a indiqué lui avoir fait découvrir un tout nouvel environnement : la plage et la mer. Sur Instagram, le complice de Vitaa a volontiers partagé des photos de leur balade enchantée sous un beau soleil. Un instant forcément très touchant pour l'artiste. "Et pour la première fois tu as vu la mer...", a-t-il légendé sa publication.

Les internautes se sont émus devant ces adorables clichés et n'ont pas manqué de glisser des commentaires bienveillants, assurant à Slimane qu'il était "un papa formidable".