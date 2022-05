Vitaa maman pour la 3e fois : sa petite Noa, déjà si proche de ses deux grands frères !

Soudés comme jamais ! Le lundi 2 mai 2022, Vitaa, son mari Hicham et leurs trois enfants ont célébré la fin du Ramadan, à Marrakech, au Maroc, dans la somptueuse villa de Gims et de sa compagne Demdem. Parmi les invités, certains ont pu reconnaître le chanteur Dadju, petit frère de Gims, ainsi que sa reine à lui et leurs deux enfants. Et Vitaa, évidemment, était accompagnée de ses trois enfants, Liham, 10 ans, Adam, 7 ans, et la petite dernière, née le 10 avril dernier, Noa. Elle n'aurait passé l'Aïd sans eux pour rien au monde.

Agée de moins d'un mois, la petite fille a déjà plus voyagé dans sa vie qu'une majorité des Français ! Loin d'être déboussolée par tous ces déplacements, Noa profite de ces instants d'exception pour se rapprocher de ses jeunes frères. Juste avant de rentrer à la maison en avion, elle a été photographiée, par sa mère, dans les bras de Liham et Adam, formant un trio adorable. Bien entendu, comme à son habitude, la chanteuse a camouflé son visage, pour plus de discrétion, avec un joli coeur blanc. Après tout, la tête du bébé n'apparaissait pas non plus quand ses parents ont annoncé sa naissance, Vitaa mettant un point d'honneur à protéger l'intimité de sa famille - elle ne publie pas, non plus, de photos de son mari Hicham Bendaoud.