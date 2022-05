Gims et Demdem : Château gonflable, piscine... Énorme fête avec Vitaa et Dadju dans leur sublime villa

Après un mois de ramadan, les musulmans ont célébré la fin du jeûne ce lundi 2 mai, bien souvent en famille et entre amis. C'est du moins ce qu'on fait le chanteur Gims et sa compagne Demdem. Le couple, très amoureux, a convié tous ses proches pour une énorme fête dans l'exceptionnelle villa qu'il possède à Marrakech, la célèbre Dar Demdem. Entre deux bouchées piquées dans un buffet bien copieux, tous les enfants plongeaient dans la piscine de la maison, accompagnée pour l'occasion d'un grand château gonflable, sous les yeux de leurs célèbres parents.

Côté invités, Vitaa était présente, à l'image de Dadju, le frère de Gims, de sa compagne et de leurs deux enfants. Pas de scène pour pousser la chansonnette mais plusieurs musiciens dont les percussions ont fait bouger l'assemblée. Vitaa a profité de ces retrouvailles exceptionnelles pour présenter sa fille, née en avril, à sa famille musicale. La petite Noa est donc passée de bras en bras pour faire la rencontre des amis de sa maman, et à voir les images partagées sur les réseaux sociaux, Demdem a complètement craqué pour la petite fille ! Dadju a quant à lui publié une photo de lui avec son plus grand fils.