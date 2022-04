Gims se la joue George Clooney face à Demdem, pieds nus en robe courte : "Mr and Mrs Gimth"

Assis tel un baron avec un trench beige, des baskets Haute-Couture hors de prix et tenant à la main un verre de café, Gims a dévoilé une nouvelle photographie surprenante avec sa femme Demdem sur Instagram, le 17 avril 2021. Pieds nus et arborant de longs cheveux rouges, l'épouse du rappeur tient également une tasse de café et est habillée avec une robe bouffante et transparente.

Non il ne s'agit pas d'une image tirée d'un nouveau clip de Gims mais bien d'une publicité pour la marque de café Lingui Yo. Imitant l'emblématique George Clooney dans la campagne Nespresso, l'interprète du titre Bella semble désormais vouloir faire de la concurrence au mari d'Amal Alamuddin. "Derrière un roi se cache toujours une reine. D'ailleurs, avez-vous deviné ce qui se cache dans cette photo... ?" écrit la marque en légende de ce cliché publié sur son compte Instagram.