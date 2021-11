Gims, Demdem, Flora Coquerel... classes pour une mission à la George Clooney

Gims n'a pas joué dans Urgences, et pourtant, il a bel et bien un point commun avec George Clooney. Lui aussi fait de la publicité pour une marque de café, en l'occurrence LINGUI YO. Cette marque africaine a fait appel à de nombreuses personnalités noires pour incarner cette gamme de cafés, à l'image de Djibril Cissé, Flora Coquerel, Dadju et son frère aîné, Gims.

En congolais, "Lingui Yo" signifie "je t'aime", une déclaration d'amour aux terres françaises et africaines. La marque promet une gamme de café authentique, d'exception et éco-responsable pour une "expérience sensorielle sans précédent mêlant les richesses des terres d'Afrique au savoir-faire français". De nombreux mannequins à l'image de Demdem, styliste et épouse de Gims, Tiger Lily ou encore Mélissa.

Tous promeuvent ces cafés soucieux de leur impact environnemental qui favorisent l'agriculture biologique avec des livraisons vertes, des capsules en aluminium recyclables et la promesse de la plantation de 10 000 arbres en 2022 pour une neutralité carbon. De manière trimestrielle, Lingui Yo reverse une part de ses bénéfices à des associations développant le niveau de vie et la santé dans cinq pays d'Afrique, notamment à celles de Djibril Cissé et de Flora Coquerel, KELINA et Un sourire, un espoir pour la vie.

Depuis le 31 octobre 2021, Lingui Yo propose de la vente en ligne depuis son site internet https://we.tl/t-cskxOcXyBJ. Un geste plus simple pour le consommateur, sans intermédiaire.

Tous les ambassadeurs de la marque ont posé pour de jolies photos promotionnelles mêlant élégance et arabica.

Gims est cependant l'ambassadeur de la marque LINGUI YO. Il a profité du Global Gift Gala au Four Season, le 30 octobre 2021 à Paris, pour en faire la promotion à la veille du lancement de la vente en ligne. Gims se donne ainsi pour objectif de "financer l'éducation des jeunes en Afrique et l'accès à l'eau potable" et de "valoriser la production et le savoir-faire local ainsi que toutes les filières d'excellences africaines" grâce à sa marque. Une belle ambition.