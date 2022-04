"L'amour du grand frère" : Pluie de câlins entre Noa, Liham et Adam, Vitaa très émue

En tout cas, ces vacances à Marrakech ont l'air de se dérouler parfaitement pour la chanteuse et toute sa petite famille ! Profitant d'une maison avec piscine et du soleil, la chanteuse a assisté au baptême de la fille de Slimane, âgée de quelques mois, et dont il a enfin dévoilé le prénom, Esméralda. Les deux chanteurs, si complices sur scène, sont vraiment inséparables et se sont bien amusés à danser ensemble.

Pas question pour "tata Vitaa" de manquer un événement si important, elle qui semble très proche de la petite fille de son ami depuis sa naissance. Autant dire qu'entre les futures copines Noa et Esmeralda, qui n'ont que quelques mois d'écart, les deux chanteurs devraient avoir pas mal de boulot ces prochaines années !

"J'ai envie de voir mes enfants grandir"

En tout cas, avant de reprendre le chemin de la scène, ils profitent de leur famille pour quelques jours de vacances bien méritées. Une pause qui pourrait se prolonger pour la chanteuse, copine de Diams, qui avait expliqué prendre "moins de plaisir à courir partout, à faire de la promo" dans une interview pour Sud Info. "J'ai une famille, j'avance en âge, et j'ai envie de voir mes enfants grandir. Je vais peut-être me faire plus rare", avait-elle prévenu.

Mais pas de panique pour ses fans, cela ne signifie pas l'arrêt complet de sa carrière : elle avait expliqué qu'elle ne verrait pas de problème à écrire de la musique pour les autres ou à faire quelques apparitions inopinées. De quoi prendre plus de temps avec Liham, Adam et Noa, mais également avec son chéri Hicham, avec qui elle est mariée depuis 12 ans mais qui ne se montre presque jamais.