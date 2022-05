Saïd Boussif : Qui est ce manager de stars, incontournable de Vitaa, Amel Bent, Camélia Jordana... ?

Dans l'industrie musicale, on sait qu'Orlando était aux manettes de la carrière de Dalida ou que René Angélil était lui derrière le succès mondial de Céline Dion. Mais les managers célèbres sont rares ! Est-ce que Saïd Boussif peut prétendre à devenir lui aussi une personnalité incontournable du monde de la musique ? Il faut dire que sa réussite professionnelle lui en donne les moyens.

Né en décembre 1989, Saïd Boussif a entamé sa carrière dans l'industrie en 2007 au sein d'un groupement de radios en tant qu'assistant promotion, marketing et programmateur des antennes. Des postes clefs qui vont vite lui permettre de comprendre les enjeux de cet univers, entre aspect artistique et gestion médiatique. En 2015, il quitte ainsi le Sud dont il est originaire pour venir travailler à Paris, obtenant un poste au sein d'Universal Music France. Une expérience cruciale et déterminante pour cet autodidacte qui veut aller vite et fort. Ainsi, en 2016, il co-fonde Indifférence Prod - il en est aujourd'hui le PDG -, structure de production musicale, management d'artistes, publishing et branding ! L'objectif affiché est de réussir à se démarquer d'une industrie jugée formatée.

Pour mener à bien sa vision, Saïd Boussif s'entoure d'un associé - Hicham Bendaoud le mari de Vitaa -, d'une équipe passionnée et dynamique, de partenaires stratégiques, et place l'artiste au centre des objectifs. Les résultats ne se font pas attendre puisqu Indifférence Prod est désormais aux commandes des carrières de plusieurs artistes incontournables comme Amel Bent, Vitaa, Gims, Slimane ou encore Camélia Jordana - qui s'offrait récemment son premier Olympia -, Dadju... Des artistes avec lesquels Saïd Boussif est très proche, développant un lien plus fort que celui du simple partenariat business. "Partenaires de sang. Je t'aime petit frère", écrit par exemple la jeune maman Vitaa sur Instagram en légende d'un diapo de photos avec son manager.