Vitaa se dévoile sublime et sans tabou : "Je n'ai pas perdu encore tous mes kilos de grossesse"

"La grossesse puis l'accouchement... Le post-partum puis l'allaitement...C'est une période pas évidente celles qui l'ont vécu le savent bien...", commence par dire l'interprète de Peine et pitié. Puis, elle livre ses conseils pour vivre au mieux ce moment : "ACCEPTER, que ça va prendre un certain temps surtout après la trentaine de retrouver son corps d'avant. ALLAITER (même un tout petit moment) pour moi c'est primordial pour mon enfant, et pour moi parce que j'y prend tellement de plaisir je n'aurais pas pu m'en priver. Sans compter les bienfaits sur la cicatrisation de l'utérus et le fait que le ventre redevient quasi plat en 10 jours... RECOMMENCER à dormir, à bouger et à travailler parce que je reprend bientôt la route et ma tournée alors voilà je n'ai pas perdu encore tous mes kilos de grossesse (mais déjà plus de la moitié)."

Pour illustrer son message, elle a donc dévoilé des photos avec ses rondeurs de maman qu'elle essaie d'assumer, tout en voulant reprendre le sport. Son crédo : se donner du temps. Un message que son amie Amel Bent n'a pas tardé à liker, elle qui vient aussi de donner naissance à son troisième enfant, un petit garçon dans son cas.

Epanouie en tant que mère de Liham, bientôt 11 ans, Adam, 7 ans et demi et désormais de Noa, Vitaa coule des jours heureux avec son mari Hicham Bendaoud. Elle est tout autant motivée par son métier puisqu'on l'a récemment vue sur scène pour le concert de Camelia Jordana à l'Olympia, non loin de son bébé pour pouvoir continuer l'allaitement. Et sa petite dernière n'a pas fini d'avoir la bougeotte puisque sa maman repartira en concert dès juin prochain pour la suite de sa tournée, le VersuS tour, avec son ami Slimane (également devenu papa il y a peu d'une petite Esmeralda. La tournée avait été mise en pause pour permettre aux deux artistes de s'impliquer davantage dans leur vie familiale.