Amel Bent maman : robe moulante et fendue sur scène avec sa copine Vitaa, elle fait sensation !

C'est une Amel Bent radieuse et souriante que les spectateurs de la mythique salle de l'Olympia, à Paris, ont pu voir sur scène le 11 mai 2022. La chanteuse faisait une apparition surprise lors du concert de son amie Camélia Jordana. Et pour cette belle occasion, elle avait sorti le grand jeu !

Dans des stories Instagram dévoilées par des fans, on peut ainsi découvrir Amel Bent faisant son arrivée sur scène aux premières notes de son tube Où je vais. La star l'a repris avec Camélia Jordana et Vitaa sur leur album commun intitulé Sorore, sorti l'an dernier. À l'Olympia, rebelote les trois femmes se sont retrouvées pour le plus grand bonheur du public. Vêtue d'une chic robe noire moulante et fendue, la coach de l'émission The Voice a fait sensation ! Récemment devenue maman pour la troisième fois, la jeune femme âgée de 36 ans était sans doute ravie de pouvoir troquer ses vêtements de grossesse pour d'élégants habits le temps d'une soirée. Dans le télé crochet de TF1, elle aime aussi régulièrement s'afficher dans de sublimes robes au prix parfois élevé.

Cette petite apparition sur scène était aussi une chouette respiration pour Amel Bent, qui est désormais maman solo à la maison. En effet, son compagnon de longue date Patrick Antonelli a été incarcéré le 3 mai 2022, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Il doit purger une peine de quinze mois de prison prononcée le 8 mars dernier par le tribunal correctionnel. Il a été condamné pour "avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité parce qu'il a remplacé un jour, au pied levé, un garde du corps de la chanteuse, escroquerie au jugement parce qu'il a présenté une facture alors qu'il n'avait pas l'autorisation d'exercer, ainsi qu'escroquerie tout court car il a bénéficié d'une aide de l'État versée pour compenser la baisse d'activité pendant le Covid alors qu'il n'y avait pas droit", dévoilait Le Parisien. Une décision dont il a fait appel.

Outre ce pépin judiciaire, Amel Bent a aussi eu peur pour son bébé qui a été hospitalisé quelques jours avant de pouvoir rentrer à la maison avec elle. Alors chaque moment heureux est à bon à prendre !