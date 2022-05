Amel Bent : 1er "anniversaire" de son fils, "son amour", après l'hospitalisation

Malgré la distance et les ennuis accumulés, Amel Bent se tient toujours au côté de l'homme de sa vie. Le 11 février dernier pour l'anniversaire de son compagnon, l'artiste s'était fendue d'une magnifique déclaration sur son compte Instagram : "Si seulement on s'était rencontré quelques années plus tôt... On aurait évité pas mal d'embûches toi et moi. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu bien meilleurs tous les deux. Une année de plus à te voir mûrir et devenir ce que tu es... Un homme bien, un ami fidèle, un père exceptionnel et le plus gentil des amoureux. Je suis heureuse de t'avoir, tu es l'homme de ma vie depuis le premier jour et pour toujours." Une promesse qu'elle est bien déterminée à tenir.