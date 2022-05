Amel Bent : Son compagnon Patrick Antonelli en prison, nouvelle épreuve pour le couple

Le compagnon d'Amel Bent, Patrick Antonelli, est de nouveau pris dans les filets de la justice, moins de quatre mois après un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui lui évitait la prison. L'homme, ancien gérant d'auto-école - désormais coach sportif - condamné pour trafic de permis à des personnalités, est incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre pour y purger une peine de quinze mois d'emprisonnement, annonce Le Parisien.

Ce mardi 3 mai 2022, Patrick Antonelli a été écroué à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, pour y purger une peine de quinze mois de prison prononcée le 8 mars dernier par le tribunal correctionnel de cette même ville d'Ile-de-France. Il a été condamné pour "avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité parce qu'il a remplacé un jour, au pied levé, un garde du corps de la chanteuse, escroquerie au jugement parce qu'il a présenté une facture alors qu'il n'avait pas l'autorisation d'exercer, ainsi qu'escroquerie tout court car il a bénéficié d'une aide de l'État versée pour compenser la baisse d'activité pendant le Covid alors qu'il n'y avait pas droit", indique le quotidien francilien. Une décision dont il a fait appel.

Si le verdit est tombé au mois de mars, Patrick Antonelli a pu bénéficier d'un report en raison de l'accouchement imminent de la chanteuse. En effet, elle a donné naissance à leur troisième enfant au mois d'avril 2022 et le bébé a dû être hospitalisé quelques jours. Les juges n'ont alors pas fait de mandat de dépôt qui l'aurait immédiatement conduit en prison, mais un mandat de dépôt différé, mesure qui permet à la personne condamnée de s'organiser avant d'être incarcérée. C'est pourquoi, précise le journal, "ce mandat de dépôt différé a été prononcé avec exécution provisoire, ce qui implique qu'en cas d'appel, il faut quand même passer par la case prison". Patrick Antonelli a donc été obligé de se présenter à l'établissement pénitentiaire, même s'il a fait appel dès le prononcé du jugement de mars.

Patrick Antonelli, 45 ans, avait été condamné au mois de juillet 2020 dans l'affaire du trafic de permis vendus à des stars du foot et des médias, avec la complicité d'agents de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le tribunal correctionnel de Nanterre lui avait aussi décerner un mandat de dépôt différé, mais sans exécution provisoire. Cette fois, il est obligé de passer derrière les barreaux.

Une épreuve après l'arrivée de leur troisième bébé

La célèbre coach de The Voice Amel Bent (36 ans) est de nouveau entraînée dans une tempête médiatique éprouvante avec l'homme de sa vie. Celle qui a fondé une famille unie et soudée - un rêve pour cette petite fille qui a très mal vécu le divorce de ses parents à l'âge de 3 ans -, doit puiser dans l'énergie que lui offre son foyer pour faire face à cette nouvelle épreuve. Le couple est parent de trois enfants, Sofia, née le 4 février 2016 et Hana née le 17 octobre 2017, et d'un petit garçon arrivé en avril dernier et dont le prénom reste secret pour l'instant. La chanteuse avait récemment publié une tendre photo de famille sur Instagram, montrant son compagnon Patrick Antonelli jouer avec leurs deux filles.