Amel Bent en famille : adorable (et rare) photo de son mari Patrick, avec leurs enfants

Amel Bent ne pourrait être plus heureuse. Il y a quelques jours, la chanteuse de 36 ans a connu une nouvelle fois la joie de devenir maman. Un petit garçon déjà très chevelu est revenu rejoindre sa belle famille déjà composée de deux filles, Sofia (6 ans) et Hana (4 ans et demi).

Cette grande nouvelle, la coach de The Voice l'a annoncée officiellement sur sa page Instagram le 7 avril 2022, publiant deux photos. L'une avec sa main posée sur son bébé et l'autre montrant les tous petits doigts de son bébé sur la grande main de son papa. "M O N P R I N C E. Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. Love", avait écrit Amel Bent en légende.