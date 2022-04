Amel Bent maman : nouvelle photo craquante de son fils, bébé tout chevelu

Amel Bent n'oubliera pas l'année 2022 pour une raison particulière. Il y a quelques jours, la coach de The Voice - qui a été gâtée par ses collègues - a donné naissance à son troisième enfant, un petit garçon, qu'elle surnomme son "petit prince" sur son compte Instagram. La chanteuse, évidemment fatiguée comme tout jeune parent, n'a pas voulu dévoiler le prénom du petit dernier, mettant un point (levé) d'honneur à garder un peu d'intimité. Cela n'empêche pas la chanteuse de 36 ans de partager des clichés de son bébé, seul ou en famille, à ses abonnés.

Ce dimanche 17 avril, dans sa story Instagram, Amel Bent a offert une photo trop mignonne de son fils, dans les bras d'une proche (voir le diaporama). Le visage est minutieusement caché par un coeur blanc mais un constat est d'ores et déjà possible : âgé de quelques jours seulement, bébé a plus de cheveux que son papa !

Amel Bent est sortie du silence le 7 avril dernier sur son compte Instagram pour officialiser l'arrivée de son troisième enfant : "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu, écrivait-elle. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous." Sur les clichés postés pour l'occasion, le fils d'Amel Bent et Patrick Antonelli était tendrement lové dans les bras de ses parents.