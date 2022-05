Amel Bent : Son bébé hospitalisé d'urgence avant l'incarcération de son compagnon Patrick Antonelli

Le compagnon d'Amel Bent défraie la chronique en raison de son incarcération à Nanterre. L'ancien gérant d'auto-école condamné pour trafic de permis s'est présenté mardi 3 mai 2022 devant la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine pour y purger une peine de quinze mois d'emprisonnement. Une décision qui remonte au 8 mars dernier mais qui a seulement été mise à exécution ce jour. En effet, l'incarcération a été reportée en raison de l'accouchement imminent de la chanteuse de 36 ans, puis de l'hospitalisation du bébé, indique Le Parisien.

Selon les informations de Closer, le nourrisson a été hospitalisé en urgence parce qu'il avait du mal à respirer. Il a souffert d'une bronchiolite aiguë, une infection virale. Aujourd'hui, le bébé de la fameuse coach de The Voice et de Patrick Antonelli se porte bien. Fin avril, toute la famille a pu être réunie pour de précieux moments.

On comprend d'autant mieux pourquoi la chanteuse a voulu profiter de quelques semaines de pause depuis la naissance de son petit garçon. Avec ce petit "prince", dont elle n'a pas encore révélé le prénom, né le 7 avril dernier, et ses deux aînées, Sofia, 6 ans, et Hana, 4 ans, ses journées sont bien remplies. Deux aînées investies avec amour pour chérir le petit dernier, gâté par tous les proches de la star comme son tonton de coeur, Jamel Debbouze.

L'ancien gérant d'auto-école, devenu coach sportif, Patrick Antonelli, devait être incarcéré au mois d'avril. Mais le parquet de Nanterre a accepté de décaler son placement en détention parce qu'Amel Bent devait accoucher de leur troisième enfant. Une décision mise en suspens ensuite quand l'enfant a dû être hospitalisé quelques jours. Ce mardi, il lui était désormais impossible d'éviter la case prison, auquel cas la police serait venue le chercher.

Malgré les affaires judiciaires, le couple est très soudé. Amel Bent avait même publié une très rare photo de son compagnon, avec qui elle partage la vie depuis de nombreuses années. Discret, il apparaît très rarement aux côtés de celle à qui il avait dit oui en 2015. En février dernier, Amel Bent lui avait d'ailleurs fait une belle déclaration pour son anniversaire : "Toi ou rien. Si seulement on s'était rencontré quelques années plus tôt... on aurait évité pas mal d'embûches toi et moi. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu bien meilleurs tous les deux. Une année de plus à te voir mûrir et devenir ce que tu es... Un homme bien, un ami fidèle, un père exceptionnel et le plus gentil des amoureux."