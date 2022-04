Amel Bent : Sa fille Sofia veille tendrement sur son "petit prince" très gâté, adorable photo

En février dernier, Amel Bent lui avait d'ailleurs fait une belle déclaration pour son anniversaire : "Toi ou rien. Si seulement on s'était rencontré quelques années plus tôt... on aurait évité pas mal d'embûches toi et moi. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu bien meilleurs tous les deux. Une année de plus à te voir mûrir et devenir ce que tu es... Un homme bien, un ami fidèle, un père exceptionnel et le plus gentil des amoureux", avait-elle écrit, comblée.

On attend désormais de la revoir dans l'émission The Voice, où elle devrait assurer en direct dans peu de temps. En effet, les auditions à l'aveugle et les battles avaient été enregistrés pendant sa grossesse mais ce ne sera plus le cas désormais, ce qui l'obligera à laisser sa petite tribu derrière elle pendant quelques jours. Quant à nous, on a hâte de voir ses looks de jeune maman !