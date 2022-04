The Voice 2022, les battles : Amel Bent émue, un candidat victime d'une extinction de voix

Samedi 16 avril 2022 avaient lieu les ultimes battles de la saison de The Voice 2022. Par groupe de deux, les derniers candidats à passer se sont affrontés sur une même chanson, choisie par leurs coachs. Comme les semaines précédentes, le vol de Talents était possible, rendant incertaine l'issue de l'émission jusqu'à la dernière minute. Mais à la fin, chaque coach avait son équipe de prête pour les cross-battles !

ÉQUIPE DE AMEL BENT

Battle entre Marie, Ambriel et Duchelle

Les trois candidates ont chanté sur le titre Fighter de Christina Aguilera. Un tube qui leur correspondait totalement selon Amel Bent, laquelle a vu en elles de grandes guerrières. Ensemble, elles ont fait preuve de beaucoup d'énergie. Il a été très difficile de les départager. Vianney et Florent Pagny ont néanmoins eu une légère préférence pour Marie tandis que Marc Lavoine a été davantage séduit par Ambriel, estimant qu'elle accompagnait le mieux la musique. Tous étaient en tout cas d'accord pour confirmer qu'elles avaient offert un vrai spectacle. Amel Bent a décidé de garder Marie pour la suite de l'aventure. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Raphaël, Mattéo et Nicolas

Le trio 100% masculin s'est présenté sur scène en interprétant le tube de Janie, Mon idole. Une chanson ultra émouvante. Raphaël, Mattéo et Nicolas ont fait preuve d'une grande symbiose. "Vous offrez du beau, vous êtes sur le bon chemin, je suis fière de vous", leur a adressé Amel Bent très émue. Le choix a été déchirant pour la coach mais elle a décidé de garder Matteo, le plus préparé pour la suite de l'aventure selon elle malgré son très jeune âge, à savoir 17 ans. Il a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Ollie et Chérine

C'est une battle rock et mélancolique qui a ensuite eu lieu. Dès qu'elle a recruté Ollie et Chérine dans son équipe, Amel Bent a eu envie de les voir chanter The Reason du groupe Hoobastank. Sur ce tube planétaire, la mission était d'offrir un instant nostalgique. A l'issue de leur prestation, les coachs ont tous été très partagés. Amel Bent a décidé de garder Chérine. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE VIANNEY

Battle entre Henry et Pauline

Henry avait failli faire pleurer Vianney lors des auditions à l'aveugle grâce à sa sensibilité et son histoire personnelle bouleversante marquée par la mort de son frère. De son côté, Pauline avait mis un peu plus de temps à convaincre le coach mais ce dernier était quand même assuré de son grand talent à la fin de son audition. Vianney a décidé de les faire chanter sur Je vole de Michel Sardou. Cette battle était des plus émouvantes et a touché en plein coeur les quatre coachs. "Un petit bijoux, c'était magnifique", a notamment jugé Florent Pagny. Très touché, et les larmes aux yeux, Vianney a décidé de suivre l'avis des autres juges et de garder Pauline. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Lena et Ila

Vianney les a fait s'affronter sur The Winner takes it all, la chanson culte du groupe ABBA. Avec une reprise en douceur et moins énergique que l'original, Ila et Lena ont relevé le défi de s'approprier la chanson. "Vous avez fait un travail de dingue, vous n'avez rien lâché et c'est un travail incroyable, bravo", a lâché leur coach. Ila a séduit Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine et Vianney. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Amel Bent a buzzé pour que Lena soit repêchée dans l'aventure. Elle rejoint son équipe pour les cross-battles et prend ainsi la place de Natalie, la première candidate qu'elle avait volée.

Battle entre Mister Mat et Maseko

C'est sur Les bonbons de Jacques Brel qu'a eu lieu cette battle. Maseko a eu du mal à s'emparer de la chanson, qu'il n'aime pas du tout et qu'il trouve très étrange. Contrairement à Mister Mat qui a grandi avec ce genre de tubes. Finalement, c'est "un moment de magie" qu'ils ont offert au public. Vianney a été bouleversé d'assister à la prestation de "deux colosses au coeur d'enfant". Mais il s'est passé un truc selon lui avec Mister Mat. Il a décidé de le garder pour la suite de l'aventure, il a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

Battle entre Thomas et Kevin

Sur le titre de Josh Groban, You Raise me Up, ils ont bluffé le public, réalisant de grandes prouesses vocales. Ce qui a forcément bien embêté leur coach. "C'est incroyable de voir que des battles deviennent des duos sublimes. On va chercher après des petits trucs, Thomas il a cette puissance et Kevin il est capable de monter très haut. Ce qui fait que...", a-t-il déclaré tout en continuant d'hésiter sur son choix. Finalement, Florent Pagny a décidé de garder Kevin. Il a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Ambre et Elise

Pour le dernier match dans l'équipe de Florent Pagny, le coach a réuni sur scène Ambre et Elise sur le titre de Richard Cocciante, Le coup de soleil. Toutes les deux ont tout donné et ont beaucoup travaillé pour livrer une prestation réussie et force est de constater que leurs efforts ont payé. Elise est néanmoins davantage restée sur la réserve alors qu'elle était celle qui maitrisait le plus sa technique. Ambre au contraire, a véritablement incarné l'histoire de la chanson, ce qui a beaucoup plu. Et notamment à Florent Pagny qui a décidé de la garder. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Maestrina et Stephen

Maestrina et Stephen ont de nombreux points communs. Ils ont tous les deux démontré un côté sauvage et très rock'n'roll lors de leurs auditions à l'aveugle. Entre eux, ce fut la battle "des foufous" comme l'a surnommé Maestrina. C'est avec le même esprit qu'ils ont chanté sur J'ai vu de Niagara, et ils ont tout donné. A l'unanimité, les trois autres coachs ont toutefois préféré Maestrina, qui a réussi à dominer la battle avec sa voix mais aussi avec sa présence scénique. Marc Lavoine a décidé de garder Maestrina pour la suite de l'aventure. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Axel, Caroline et Fabien

C'est encore une battle à trois que Marc Lavoine a dû composer. Pour l'occasion, il a décidé d'associer les voix très différentes et uniques de Fabien, Axel et Caroline sur le titre Heavy Cross de Gossip. Les harmonies de leurs voix ont très bien fonctionné. "Ca m'a rendu heureux de vous voir chanter ensemble, si connectés, c'était merveilleux", a confié Marc Lavoine. Ce dernier a tout de même estimé que Caroline, la jeune maman de 25 ans, "était l'héroïne de son tableau" et a donc décidé de la garder pour la suite. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Basil et Apie

Ultime battle pour Marc Lavoine, et pas des moindres. Le coach a fondé beaucoup d'espoir dans ce duo composé de Basil et Apie. Et cela a mal commencé avec cette dernière présente seulement en visio aux coachings après avoir contracté la Covid-19. Mais c'est bien en forme qu'elle s'est présentée sur scène pour affronter Basil le jour J. Tous deux vêtus de blanc à la demande de Marc Lavoine, ils ont partagé une touchante reprise de Fais moi une place, de Julien Clerc. "Ca m'a touché, je ne m'y attendais pas", a déclaré leur coach après coup. Malheureusement, Basil a rencontré un petit problème d'extinction de voix sur la scène, ce qui a forcément donné l'avantage à son adversaire. "Ca ne tient en effet qu'au petit problème de voix qu'a eu Basil parce que Apie a alors pu sortir son épingle du jeu. Basil s'est bien battu mais avec une voix qui est restée un peu au fond", a jugé Florent Pagny. Marc Lavoine n'a pu qu'être d'accord avec son copain. C'est Apie qu'il décide de garder pour la suite. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Émilie, Louise, Gautier, Gabin, Pauline, Ila, Mister Mat

Amel Bent : Vike, Doryan, Luigiano, Leeroy, Marie, Matteo, Lena, Chérine

Florent Pagny : Nour, Jean Palau, Jade, Sonia, Charles, Morgane, Lou, Kevin, Ambre

Marc Lavoine : Clément, Jérôme, Ofé, Lloris, Léa, Madeline, Maestrina, Caroline, Apie