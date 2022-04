The Voice 2022, les battles : Florent Pagny très ému, fin de mission pour Nolwenn Leroy, des choix déchirants

Samedi 9 avril 2022 avait lieu le deuxième épisode des battles de The Voice. Comme précédemment, par groupe de deux, les candidats se sont affrontés sur la même chanson. Et tout n'était pas perdu pour le vaincu puisque le Vol de Talents était toujours possible ! Chaque coach a en effet le droit de sauver un candidat. Cette année, il y a également Nolwenn Leroy dans la compétition. La coach surprise a terminé sa mission en proposant sa deuxième et ultime battle.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

Battle entre Sonia et Marina

Pour sa première battle de la soirée, Florent Pagny a placé face-à-face deux très jeunes filles, Sonia (16 ans) et Marina (19 ans). Cette dernière est bien heureuse d'être dans l'aventure après un premier échec la saison passée, qui avait fait polémique. Mais elle a disputé sa place dans l'aventure avec une concurrente redoutable en la personne de Sonia qui, malgré son jeune âge, a déjà tout d'une grande artiste. Elles ont toutes deux offert une belle prestation sur le titre I Will Survive de Gloria Gaynor. Ce qui a rendu le choix de Florent Pagny forcément très compliqué. "C'est du top niveau, c'est super, vous êtes superbes", leur a-t-il adressé. Il a décidé de garder Sonia. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Morgane et June

June est une véritable performeuse, à la technique impeccable. Morgane a de son côté un talent et une fibre naturelle à laquelle il est impossible de résister. La première a davantage confiance en elle et en sa voix contrairement à son adversaire qui débute encore à 16 ans et a du mal à s'imposer. Florent Pagny a souhaité faire tomber toutes les barrières qu'elles pourraient avoir en les faisant chanter sur Encore un soir de Céline Dion. Et il n'a pu qu'être ravi de leur prestation et de leurs voix jugées "extraordinaires". Il lui a semblé tout de même évident que June a "dominé" la battle avec sa technique et maîtrise. Reste que Morgane est "un diamant brut" au fort potentiel et qui touche particulièrement Florent Pagny. C'est d'ailleurs au bord des larmes qu'il avoue se trouver "dans une saison étrange" avec "pleins de talents étranges". Ainsi, "c'est presque la tendresse" qui lui a fait préférer Morgane. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Vael et Lou Dassi

Deux voix incroyables aux registres différents se sont ensuite affrontées grâce à une candidate expérimentée à la voix pleine de possibilité de 30 ans et une plus débutante mais déterminée de 16 ans. Elles ont chanté sur Zombie des Cranberries et c'est une battle intense qu'elles ont offert sur scène. "Deux performances bien distinctes, la chanson correspondait plus à Vael mais Lou est allée se prêter à ce jeu et s'est plutôt bien débrouillée. Vael n'a rien lâché du début jusqu'à la fin et je sais où je pourrais aller avec elle et pas avec Lou alors je vais garder Lou", a-t-il expliqué, curieux de ce que l'adolescente à encore à offrir. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Ofé, Velours et Jessy

Pour cette battle, Marc Lavoine a dû réunir trois de ses Talents, ayant recruté plus de candidats qu'il ne le pouvait lors des auditions à l'aveugle. Le coach a choisi ses trois gros coups de coeur de la saison, aux personnalités et voix très différentes. Elles ont chanté ensemble Le Paradis Blanc de Michel Berger et leur prestation a été véritablement bluffante pour tous. "J'ai adoré, elles ont exactement fait ce que j'attendais", a déclaré Marc Lavoine. Vianney a partagé le sentiment de son camarade, avouant avoir notamment été "tarté" par le talent de Jessy, qu'il n'avait "pas vu venir" et qui s'est pourtant largement imposée selon lui. Marc Lavoine a été très embêté de faire un choix parmi les trois jeunes femmes devant lui, dont il est fan. Il a malgré tout décidé de garder Ofé avec lui pour la suite de l'aventure. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

Battle entre Madeline et Yannick

C'est un duo parfaitement en harmonie qui a chanté sur Comme un boomerang de Serge Gainsbourg. Madeline et Yannick ont réussi à s'approprier le morceau et à l'incarner. Tous les coachs ont été embarqués par leur charisme. Mais Marc Lavoine a dû se résoudre à choisir Madeline, avec qui il se voit davantage continuer l'aventure. Elle a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE VIANNEY

Battle entre Gautier et Charles

En réunissant Gautier et Charles sur la chanson de Dua Lipa, Physical, Vianney a souhaité leur donner la chance de s'emparer de la scène. Une présence scénique dont ils manquaient tous les deux lors des auditions à l'aveugle. Déterminés à incarner la chanson et suivre les conseils de leur coach, les deux candidats ont réussi à faire le show, tout en faisant preuve d'une grande maîtrise vocale. "En tant que coach, je suis comblé, je suis aux anges", a confié Vianney. Marc Lavoine et Florent Pagny ont eu une légère préférence pour Gautier tandis qu'Amel Bent a eu un coup de coeur pour Charles. "Il y en a un qui est plus avancé que l'autre, c'est Charles, il a une maîtrise qui est d'un très haut niveau. Après, c'était le réveil de Gautier, donc même si c'était imparfait, il y a quelque chose chez toi qui est en devenir. Ma logique n'est pas stratégique, je vais continuer avec Gautier", a finalement décidé Vianney. Il a rendez-vous aux cross-battles.

Mais Florent Pagny a buzzé pour que Charles soit repêché dans l'aventure. Il rejoint son équipe pour les cross-battles mais rien n'est joué car le coach peut décider de voler un autre talent et donc de le remplacer.

Battle entre Gabin et Louis

Gabin a touché Vianney avec son charme naturel et sa poésie tandis que Louis l'a bouleversé avec sa fragilité et sa sincérité. C'est dans la simplicité qu'ils se retrouvent sur le titre L'encre de tes yeux de Francis Cabrel. Vianney souhaitait ainsi qu'ils soient "au service de la douceur". "Cette chanson elle me bouleverse et quand vous prenez les choses en main, c'est juste sublime donc bravo les gars", a salué Vianney après leur interprétation impeccable. Pour les autres coachs, c'est tout de même Gabin qui s'est démarqué grâce à sa voix grave. Louis n'a pas démérité en livrant une prestation impeccable. "J'ai croisé un mec vrai qui ne triche pas du tout, je suis trop fier du chemin que t'as pu faire, je veux te remercier du fond du coeur", lui a adressé Vianney qui a malgré tout décidé de garder Gabin. Il a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE AMEL BENT

Battle entre Léa et Luigiano

Léa et Luigiano ont livré une performance très émouvante et pleine de douceur sur la chanson culte de Madonna, Like a prayer. "Je regrette de les avoir fait chanter ensemble", a déclaré Amel Bent après coup, conquise par leurs deux talents et plutôt indécise. Malgré sa difficulté à faire un choix, la coach a décidé de garder Luigiano. Il a rendez-vous aux cross-battles.

Marc Lavoine a buzzé pour que Léa soit repêchée dans l'aventure. Elle rejoint son équipe pour les cross-battles et prend ainsi la place de Nabila, la première candidate qu'il avait volée. Rien n'est encore joué pour Léa car le coach peut encore décider de voler un autre talent et donc de la remplacer.

Battle entre David, Leeroy et Jérôme

Pour cette nouvelle battle, Amel Bent a elle aussi dû composer une équipe de trois candidats. Elle a notamment décidé d'y placer Jérôme, qu'elle connaît bien puisqu'il a composé certains de ses plus grands tubes au cours de sa carrière. Il n'empêche que c'est sans favoritisme qu'elle l'a fait travailler aux côtés de David, un autre professionnel et avec sa "petite fraîcheur" Leeroy, le plus novice des trois. Ils ont chacun tenté de se démarquer sur le titre La groupie du pianiste de Michel Berger. Et c'est très tourmentée qu'Amel Bent a dû faire son choix. Elle a finalement décidé de garder Leeroy. Il a rendez-vous aux cross-battles.

ÉQUIPE DE NOLWENN LEROY

Battle entre Léo et Lloris

C'est forcément avec une grande émotion que Léo et Lloris ont réintégré l'aventure après avoir échoué aux auditions à l'aveugle. Grâce à Nolwenn Leroy, ils ont obtenu une nouvelle chance de briller sur la scène de The Voice et de prendre leur revanche face aux quatre autres coachs. Nolwenn les a fait chanter sur Derrière le brouillard de Grand Corps Malade et Louane. Les voir de retour sur scène a fait prendre conscience aux coachs qu'ils avaient loupé de véritables talents, et plus particulièrement Lloris qui s'est "emparé" de la scène de manière incroyable selon eux. C'est d'autant plus bluffant que le jeune homme a commencé à chanter il y a seulement quelques mois. Nolwenn Leroy a suivi l'avis de ses camarades et a décidé de choisir Lloris pour la suite de l'aventure. Le candidat devait alors intégrer une nouvelle équipe et il a décidé de suivre Marc Lavoine pour les cross-battles.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Émilie, Louise, Gautier, Gabin

Reste à passer en battle : Maseko, Mister Mat, Henry, Léna, Pauline, Ila

Amel Bent : Vike, Natalie, Doryan, Luigiano, Leeroy

Reste à passer en battle : Ollie, Marie, Raphaël, Nicolas, Chérine, Vanessa, Mathéo, Ambriel

Florent Pagny : Nour, Jean Palau, Jade, Sonia, Charles, Morgane, Lou

Reste à passer en battle : Thomas, Ambre, Kevin, Élise



Marc Lavoine : Clément, Jérôme, Ofé, Lloris, Léa, Madeline

Reste à passer en battle : Maestrina, Caroline, Basil, Axel, Fabien, Apie, Stephen